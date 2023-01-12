Про це розповів генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко. За його словами, за прогнозами погоди сьогодні був чи не найскладніший день, а завтра вже почне теплішати.

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Ситуація зі світлом може покращитися

Коваленко зазначив, що сьогодні його запитували, чи є якась температура, яка може бути критично загрозливою для енергосистеми України.

Не можна сказати, що якщо на вулиці буде, умовно, мінус 20 градусів, система стане. Генерація продовжить працювати, електроенергія буде вироблятися і постачатися стільки, скільки буде можливим на конкретний момент часу,

– зауважив гендиректор Yasno.

За його словами, також цілком імовірно, що той обсяг електроенергії не зможе покрити весь попит. Тобто люди її отримуватимуть, але з великими обмеженнями.

"Слід постійно мати це на увазі, поки зима не завершилася. Чи варто очікувати на різке покращення ситуації з потеплінням? Я думаю, розраховувати на покращення можна, але воно точно не буде різким", – заявив Коваленко.

Він додав, що для повного відновлення енергосистеми потрібно багато часу та ресурсів. Щонайменше слід відновити генерацію, яка зараз перебуває в ремонті.

"Я вдячний енергетикам, які допомагають всіма силами, щоб ми витримали цю зиму. Але нагадую про відповідальність кожного, бо всі ми так чи інакше – учасники енергосистеми. Тож тримаймося", – зазначив гендиректор Yasno.

Він підсумував, що якщо вимкнення електрики відбуваються не за графіком, слід одразу писати у фейсбуці до:

Києву скоро не загрожуватиме повний блекаут

Нещодавно перший заступник голови КМДА Микола Поворозник розповів, що ситуація з енергозабезпеченням столиці уже не така безнадійна, як була раніше. Навіть попри можливість нових ракетних обстрілів.

Поворозник зазначив, що повний блекаут припинить загрожувати Києву уже з середини лютого. За його словами, попри такі обнадійливі прогнози, у столиці готуються до усіх можливих викликів.