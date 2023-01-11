Ба більше, повний блекаут припинить загрожувати Києву уже з середини лютого. Про це розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

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Ситуація не безнадійна

За його словами, ситуація з енергозабезпеченням столиці уже не така безнадійна, як була раніше. Навіть попри можливість нових ракетних обстрілів.

Так, звичайно, нам може бути важко після нових ракетних ударів. Але ситуація вже не є такою безнадійною. Ми будемо все робити, щоб зберегти весь комплекс тепло- та водопостачання столиці,

– сказав Поворозник.

Київ готується до будь-якого розвитку подій

Також заступник голови КМДА підкреслив, що попри такі обнадійливі прогнози, у столиці готуються до усіх можливих викликів.

Київ вже пережив відсутність електрики, якої не було декілька днів після прильоту російській ракет. Тому відповім, ми готові до різних сценаріїв розвитку подій. Наше основне завдання – робити все можливе, аби зберегти у місті водопостачання та теплопостачання, а також послуги, які неможливо відкласти на завтра,

– сказав він.

Мовиться, зокрема, про медичні послуги, аварійні роботи, часткову роботу громадського транспорту. Тож зараз у Києві:

швидко все ремонтується після ракетних ударів,

закуповуються генератори,

закуповуються мобільні котельні,

розробляються та обладнуються нові маршрути для подавання електроенергії.

Готується Київ, зокрема, й до того, що через тривалу відсутність електроенергії, а відтак й теплопостачання, доведеться зливати воду з системи обігріву будинків. На такий випадок у столиці України для обігріву громадян залучатимуть "Пункти незламності".

"Тому слово "блекаут" вже не таке страшне, як раніше. Воно просто є у нашому лексиконі, але місто робить все, аби він у Києві не настав", – підкреслив Поворозник.

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