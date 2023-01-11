Более того, полный блэкаут перестанет угрожать Киеву уже с середины февраля. Об этом рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

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Ситуация не безнадежна

По его словам, ситуация с энергообеспечением столицы уже не так безнадежна, как была раньше. Даже при возможности новых ракетных обстрелов.

Да, конечно, нам может быть тяжело после новых ракетных ударов. Но ситуация уже не так безнадежна. Мы будем все делать, чтобы сохранить весь комплекс тепло- и водоснабжения столицы,

– сказал Поворозник.

Киев готовится к любому развитию событий

Также заместитель главы КГГА подчеркнул, что, несмотря на такие обнадеживающие прогнозы, в столице готовятся ко всем возможным вызовам.

Киев уже пережил отсутствие электричества, которого не было несколько дней после прилета российских ракет. Поэтому отвечу, мы готовы к разным сценариям развития событий. Наша основная задача – делать все возможное, чтобы сохранить в городе водоснабжение и теплоснабжение, а также услуги, которые невозможно отложить на завтра,

– сказал он.

Речь, в частности, о медицинских услугах, аварийных работах, частичной работе общественного транспорта. Поэтому сейчас в Киеве:

быстро все ремонтируют после ракетных ударов,

закупаются генераторы,

закупаются мобильные котельные,

разрабатываются и оборудуются новые маршруты для подачи электроэнергии.

Готовится Киев, в частности, и к тому, что из-за длительного отсутствия электроэнергии, а значит и теплоснабжения, придется сливать воду из системы обогрева домов. На такой случай в столице Украины для обогрева граждан будут привлекать "Пункты несокрушимости".

"Поэтому слово "блэкаут" уже не так страшно, как раньше. Оно просто есть в нашем лексиконе, но город делает все, чтобы он в Киеве не наступил", – подчеркнул Поворозник.

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