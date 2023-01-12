Об этом рассказал генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко. По его словам, по прогнозам погоды сегодня был самый сложный день, а завтра уже начнет теплеть.

Интересно Подоляк спрогнозировал ближайшие действия России: что хотят атаковать

Ситуация со светом может улучшиться

Коваленко отметил, что сегодня его спрашивали, есть ли какая-то температура, которая может быть критически угрожающей энергосистеме Украины.

Нельзя сказать, что если на улице будет, условно, минус 20 градусов, система станет. Генерация продолжит работать, электроэнергия будет производиться и поставляться столько, сколько будет возможно на конкретный момент времени,

– заметил гендиректор Yasno.

По его словам, также вполне вероятно, что этот объем электроэнергии не сможет покрыть весь спрос. То есть люди будут ее получать, но с большими ограничениями.

"Следует постоянно иметь это в виду, пока зима не завершилась. Стоит ли ожидать резкого улучшения ситуации с потеплением? Я думаю, рассчитывать на улучшение можно, но оно точно не будет резким", – заявил Коваленко.

Он добавил, что для полного восстановления энергосистемы требуется много времени и ресурсов. По меньшей мере, следует восстановить генерацию, которая сейчас находится в ремонте.

"Я благодарен энергетикам, которые помогают всеми силами, чтобы мы выдержали эту зиму. Но напоминаю об ответственности каждого, потому что все мы так или иначе – участники энергосистемы. Поэтому держимся", – отметил гендиректор Yasno.

Он подытожил, что если отключения электричества происходят не по графику, следует сразу писать в фейсбуке:

Киеву скоро не будет грозить полный блекаут

Недавно первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник рассказал, что ситуация с энергообеспечением столицы уже не так безнадежна, как была раньше. Даже несмотря на возможность новых ракетных обстрелов.

Поворозник отметил, что полный блекаут перестанет угрожать Киеву уже с середины февраля. По его словам, несмотря на столь обнадеживающие прогнозы, в столице готовятся ко всем возможным вызовам.