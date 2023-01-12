Тогда в отдельных областях будет профицит электроэнергии, а в других дефицит. Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Россияне готовятся к новым атакам

Подоляк отметил, что российские оккупанты будут обстреливать украинские энергетические объекты. У них еще есть для этого ракетная возможность.

Будут использовать дроны, потому что санкции очень действенны в отношении Ирана и там ряд дронов, сотни дронов, еще есть. Но дроны – это как раз удары не по генерации, а скорее по большим городам-миллионникам для того, чтобы оставить людей без отопления именно в зимний период.

– заметил советник главы ОП.

По его словам, это все понимают – разведка сообщает о планах оккупантов. Россияне могут запускать одновременно до 125 ракет. Однако не все из них долетают в Украину, ведь многие ракеты падают в России, особенно – в Каспийском регионе.

"Безусловно, что такие большие атаки еще могут быть. Но между тем – а что это будет менять? Ну, будет еще раз или несколько раз аварийное отключение электроэнергии. Мы с нашими партнерами говорим дальше о трансформаторах, возможности дальше импортировать часть электроэнергии. Мы ищем возможность правильной диспетчеризацией уменьшать разрушение системы", – отметил Подоляк.

Он добавил, что государство уже адаптировалось к тому, что делает Россия.

"Я бы спокойно относился к тому, что Россия может, какие у нее способности. Мы это предполагаем и готовимся к тому, чтобы минимизировать последствия той или иной атаки, в том числе по критической инфраструктуре", – подчеркнул советник главы ОП.

Россия воюет ради войны

Подоляк рассказал, что сегодня россияне воюют ради войны. Совершенно очевидно, что они не понимают, как победить, однако осознают, что 2014 год точно никто повторять не будет.

Никакого "давайте о чем-то договоримся, мы вас немного поубивали, но вы нам отдайте территории, мы немного посидим и расскажем басни о том, что кто-то там бомбит народ Донбасса, а потом пойдем дальше вас убивать". На этот сценарий точно никто не уйдет,

– утверждает советник главы ОП.

По его словам, понятно, почему украинцы на это не пойдут, но на это не пойдут и европейцы, в которых россияне долгое время вкладывали деньги.

"Поэтому россияне шокированы. И сегодня они ведут войну просто ради убийств, ведь это сущность "русского мира". Пока идет война, они могут контролировать свое внутреннее пространство", – отметил Подоляк.

Именно поэтому в последние дни оккупанты постоянно говорят о Соледаре, который якобы "взяли". На фоне сокрушительных поражений за 10 месяцев войны они выглядят довольно неловко перед своими "кровожадными адептами войны". Поэтому захватчикам нужна какая-никакая, но победа.