Энергетики продолжают ремонтировать объекты критической инфраструктуры после российских атак. О графиках отключение света читайте в материале 24 Канала.

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Начнём с самого важного. В Украине все еще очень сложная ситуация с электроснабжением. Энергетики продолжают бороться с последствиями ракетных и дроновых атак. Также на отключение света влияет температура. Поэтому мы призываем ответственно отнестись к этому вопросу. Ваша бережливость позволит снизить время, которое вы проведете без света.

Как сообщили утром в ДТЭК, в столице 14 января вводятся стабилизационные графики отключения света. Перейдите по этой ссылке, вводите свой адрес и узнайте, какой график актуален именно для вас. Напомним, что в Киеве разделение такое:

  • серая группа – нет света;
  • светло-серая группа – может не быть светлая;
  • белая группа – точно есть свет.

Известно, что 14 января на Львовщине "Укрэнерго" установило предел на уровне 571 мегаватт. В "Львовоблэнерго" отметили, что на выходные потребление электроэнергии значительно ниже, чем в будние дни.

В то же время, если лимиты потребления будут превышены, то энергетики вынужденно вернутся к графикам почасовых отключений.

Группы отключений света во Львове / Фото "Львовоблэнерго"

Просим всех рационально пользоваться электроэнергией, чтобы предотвратить выключение или сделать их продолжительность меньше,
– призывали в компании.

Утром стало известно, что 14 января график подачи электроэнергии в Виннице изменится. Вот часы, когда в определенных группах будет происходить обесточивание.

  • 1 очередь, часы обесточивания: 00:00 – 04:00, 06:00 – 10:00, 12:00 – 16:00, 18:00 – 22:00;
  • 2 очередь, часы обесточивания: 02:00 – 06:00, 08:00 – 12:00, 14:00 – 18:00, 20:00 – 24:00;
  • 3 очередь, часы обесточивания: 00:00 – 02:00, 04:00 – 08:00, 10:00 – 14:00, 16:00 – 20:00, 22:00 – 23:00.


Актуальный график отключения света в Виннице 14 января / Инфографика "Винницаоблэнерго"

В Волынской области просят 14 января ориентироваться на графики почасовых отключений. По этой ссылке можно с ними ознакомиться.

Напоминаем, что "Волыньоблэнерго" выключает свет по принципу 4 через 4. Это позволяет региону балансировать в пределах отведенных ему лимитов. Кроме того, таким, чем электроэнергия равномерно распределяется между бытовыми потребителями. А еще есть возможность бесперебойно питать критическую инфраструктуру.


Как правильно пользоваться электроприборами / Инфографика 24 Канала​

Жителей Закарпатья 14 января также ожидает почасовое отключение света. Графики составляли согласно лимитам, которые определило "Укрэнерго". Напомним, что актуальный график всегда можно узнать в этом телеграм-боте.


График отключения света на Закарпатье / Инфографика "Закарпатьеоблэнерго"

К сожалению, сегодня жители Днепропетровской области могут дольше оставаться без света. 14 января графики стабилизационных отключений не действуют. Наличие текущих отключений вы можете проверить по этой ссылке.

По предварительной информации, свет будут выключаться по 1 очереди. Впрочем, утром и вечером могут отключаться одновременно 2 очереди. По этой ссылке можно узнать, к какой очереди принадлежит ваш дом.


График отключения света в Хмельницкой области 14 января / Скриншот

В Ровно и области свет будут выключать по графику

Мы рекомендуем жителям региона ознакомиться с тем, когда у них может не быть света 14 января.

  • График для города Ровно по этой ссылке.
  • А для Ровенской области актуальный график мы оставляем по этой ссылке.

Друзья, еще раз призываю экономно использовать электроэнергию. От вас сегодня зависит, будет ли свет завтра,
– призвал глава ОВА Виталий Коваль.

С 08:00 14 января в Сумской области будут придерживаться почасового графика. Согласно ему, жители будут оставаться без света по 2 часа с очередностью в 4 часа со светом.

График отключения света для групп таков:

  • 1 очередь – 10.00 – 12.00; 16.00 – 18.00; 22.00 – 24.00.
  • 2 очередь – 12.00 – 14.00; 18.00 – 20.00.
  • 3 очередь – 08.00 – 10.00; 14.00 – 16.00; 20.00 – 22.00.

В Полтавской области 14 января работают графики подачи света. Примерно его не будет по 2 часа, после чего будут подавать его на 4 и так поочередно.

  • 1 очередь: 00:30 – 03:00, 05:30 – 10:00, 12:00 – 16:00, 18:00 – 22:00
  • 2 очередь: 00:30 – 05:30, 08:00 – 12:00, 14:00 – 18:00, 20:00 – 00:30
  • 3 очередь: 03:00 – 08:00, 10:00 – 14:00, 16:00 – 20:00, 22:00 – 03:00.

Если отключат сразу две очереди, то график будет следующим:

  • 1 очередь: 00:30 – 03:00, 08:00 – 10:00, 14:00 – 16:00, 20:00 – 22:00
  • 2 очередь: 03:00 – 05:30, 10:00 – 12:00, 16:00 – 18:00, 22:00 – 00:30
  • 3 очередь: 05:30 – 08:00, 12:00 – 14:00, 18:00 – 20:00, 00:30 – 03:00.

Как найти график отключения электроэнергии