Энергетики продолжают ремонтировать объекты критической инфраструктуры после российских атак. О графиках отключение света читайте в материале 24 Канала.

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Начнём с самого важного. В Украине все еще очень сложная ситуация с электроснабжением. Энергетики продолжают бороться с последствиями ракетных и дроновых атак. Также на отключение света влияет температура. Поэтому мы призываем ответственно отнестись к этому вопросу. Ваша бережливость позволит снизить время, которое вы проведете без света.

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В Киеве – стабилизационные отключения

Как сообщили утром в ДТЭК, в столице 14 января вводятся стабилизационные графики отключения света. Перейдите по этой ссылке, вводите свой адрес и узнайте, какой график актуален именно для вас. Напомним, что в Киеве разделение такое:

серая группа – нет света;

светло-серая группа – может не быть светлая;

белая группа – точно есть свет.

На Львовщине ввели лимиты

Известно, что 14 января на Львовщине "Укрэнерго" установило предел на уровне 571 мегаватт. В "Львовоблэнерго" отметили, что на выходные потребление электроэнергии значительно ниже, чем в будние дни.

В то же время, если лимиты потребления будут превышены, то энергетики вынужденно вернутся к графикам почасовых отключений.

Группы отключений света во Львове / Фото "Львовоблэнерго"

Просим всех рационально пользоваться электроэнергией, чтобы предотвратить выключение или сделать их продолжительность меньше,

– призывали в компании.

В Виннице – изменения графика

Утром стало известно, что 14 января график подачи электроэнергии в Виннице изменится. Вот часы, когда в определенных группах будет происходить обесточивание.

1 очередь, часы обесточивания: 00:00 – 04:00, 06:00 – 10:00, 12:00 – 16:00, 18:00 – 22:00;

00:00 – 04:00, 06:00 – 10:00, 12:00 – 16:00, 18:00 – 22:00; 2 очередь, часы обесточивания: 02:00 – 06:00, 08:00 – 12:00, 14:00 – 18:00, 20:00 – 24:00;

02:00 – 06:00, 08:00 – 12:00, 14:00 – 18:00, 20:00 – 24:00; 3 очередь, часы обесточивания: 00:00 – 02:00, 04:00 – 08:00, 10:00 – 14:00, 16:00 – 20:00, 22:00 – 23:00.



Актуальный график отключения света в Виннице 14 января / Инфографика "Винницаоблэнерго"

На Волыни свет будут выключать по графику

В Волынской области просят 14 января ориентироваться на графики почасовых отключений. По этой ссылке можно с ними ознакомиться.

Напоминаем, что "Волыньоблэнерго" выключает свет по принципу 4 через 4. Это позволяет региону балансировать в пределах отведенных ему лимитов. Кроме того, таким, чем электроэнергия равномерно распределяется между бытовыми потребителями. А еще есть возможность бесперебойно питать критическую инфраструктуру.



Как правильно пользоваться электроприборами / Инфографика 24 Канала​

На Закарпатье – почасовые отключения

Жителей Закарпатья 14 января также ожидает почасовое отключение света. Графики составляли согласно лимитам, которые определило "Укрэнерго". Напомним, что актуальный график всегда можно узнать в этом телеграм-боте.



График отключения света на Закарпатье / Инфографика "Закарпатьеоблэнерго"

На Днепропетровщине – экстренные отключения света

К сожалению, сегодня жители Днепропетровской области могут дольше оставаться без света. 14 января графики стабилизационных отключений не действуют. Наличие текущих отключений вы можете проверить по этой ссылке.

На Хмельнитчине – почасовые отключения

По предварительной информации, свет будут выключаться по 1 очереди. Впрочем, утром и вечером могут отключаться одновременно 2 очереди. По этой ссылке можно узнать, к какой очереди принадлежит ваш дом.



График отключения света в Хмельницкой области 14 января / Скриншот

В Ровно и области свет будут выключать по графику

Мы рекомендуем жителям региона ознакомиться с тем, когда у них может не быть света 14 января.

График для города Ровно по этой ссылке.

А для Ровенской области актуальный график мы оставляем по этой ссылке.

Друзья, еще раз призываю экономно использовать электроэнергию. От вас сегодня зависит, будет ли свет завтра,

– призвал глава ОВА Виталий Коваль.

На Сумщине тоже свет по графику

С 08:00 14 января в Сумской области будут придерживаться почасового графика. Согласно ему, жители будут оставаться без света по 2 часа с очередностью в 4 часа со светом.

График отключения света для групп таков:

1 очередь – 10.00 – 12.00; 16.00 – 18.00; 22.00 – 24.00.

2 очередь – 12.00 – 14.00; 18.00 – 20.00.

3 очередь – 08.00 – 10.00; 14.00 – 16.00; 20.00 – 22.00.

Графики подачи света в Полтавской области

В Полтавской области 14 января работают графики подачи света. Примерно его не будет по 2 часа, после чего будут подавать его на 4 и так поочередно.

1 очередь: 00:30 – 03:00, 05:30 – 10:00, 12:00 – 16:00, 18:00 – 22:00

2 очередь: 00:30 – 05:30, 08:00 – 12:00, 14:00 – 18:00, 20:00 – 00:30

3 очередь: 03:00 – 08:00, 10:00 – 14:00, 16:00 – 20:00, 22:00 – 03:00.

Если отключат сразу две очереди, то график будет следующим:

1 очередь: 00:30 – 03:00, 08:00 – 10:00, 14:00 – 16:00, 20:00 – 22:00

2 очередь: 03:00 – 05:30, 10:00 – 12:00, 16:00 – 18:00, 22:00 – 00:30

3 очередь: 05:30 – 08:00, 12:00 – 14:00, 18:00 – 20:00, 00:30 – 03:00.

Как найти график отключения электроэнергии