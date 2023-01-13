Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по энергетике центра Разумкова Максим Белявский. По его словам, есть по меньшей мере 3 фактора, которые влияют на ситуацию в Киеве.
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Почему в Киеве тяжелая ситуация
Как отметил эксперт по энергетике, во-первых, на текущую ситуацию с электроснабжением Киева и области влияет, что этот регион один из крупнейших регионов по потреблению.
Во-вторых, враг обстреливал энергетические объекты, находящиеся в Киевской области
Третьей причинной Максим Белявский назвал технологический фактор. Дело в том, что в Киевской области несколько отличные технологические схемы электроснабжения от других областей.
Эксперт по энергетике назвал 3 фактора, из-за которых Киев страдает от нехватки электричества: смотрите видео
Например, эксперт приводит ситуацию с нерабочей Чернобыльской АЭС, работа которой предусмотрена для Киевской области.
Само отсутствие Чернобыльской АЭС, как это проектировалось еще в советское время, даже ее отсутствие и выбытие с 1986 года тоже влияет на работу магистральных линий электропередач, что в совокупности с другими факторами является определяющим влиянием непосредственно на баланс электрической энергии в Киевской области.
– сказал Белявский.
Какая ситуация со светом в Киеве
- После новогодних праздников Киев возвращается к стабилизационным графикам отключения света.
- На Новый год и Рождество большинству киевлян не отключили свет, но теперь, когда уровень потребления начал подниматься из-за возобновления работы промышленности, а температура воздуха начала снижаться, в Киеве снова вернулись к графикам отключений.
- Первый заместитель председателя КГГА рассказал, что угроза полного блекаута в Киеве уменьшается, и она может исчезнуть до февраля. Несмотря на это, в столице готовятся ко всем возможным вариантам.
- Как и по всей Украине, в Киеве на ситуацию с отключениями света влияет холодная погода. Когда температура падает – резко повышается уровень потребления, из-за чего страдает электросеть. Энергетики призывают ответственно относиться к потреблению.