Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по энергетике центра Разумкова Максим Белявский. По его словам, есть по меньшей мере 3 фактора, которые влияют на ситуацию в Киеве.

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Почему в Киеве тяжелая ситуация

Как отметил эксперт по энергетике, во-первых, на текущую ситуацию с электроснабжением Киева и области влияет, что этот регион один из крупнейших регионов по потреблению.

Во-вторых, враг обстреливал энергетические объекты, находящиеся в Киевской области

Третьей причинной Максим Белявский назвал технологический фактор. Дело в том, что в Киевской области несколько отличные технологические схемы электроснабжения от других областей.

Эксперт по энергетике назвал 3 фактора, из-за которых Киев страдает от нехватки электричества: смотрите видео

Например, эксперт приводит ситуацию с нерабочей Чернобыльской АЭС, работа которой предусмотрена для Киевской области.

Само отсутствие Чернобыльской АЭС, как это проектировалось еще в советское время, даже ее отсутствие и выбытие с 1986 года тоже влияет на работу магистральных линий электропередач, что в совокупности с другими факторами является определяющим влиянием непосредственно на баланс электрической энергии в Киевской области.

– сказал Белявский.

Какая ситуация со светом в Киеве