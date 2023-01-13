Как отмечает ведущее американское издание, это стало возможным благодаря инновациям, креативности и щедрости бизнеса.

Важно Отключение света в Украине сегодня: графики и перечень городов

Украинцы находят способ продолжать работу, даже несмотря на воздушную тревогу или обстрелы. Западные журналисты были поражены тем, что даже обычные продуктовые магазины в столице Украины установили диваны и удлинители для тех, кто имеет дело с перебоями в электроснабжении, а также рекламируют свои автостоянки как бесплатное рабочее пространство, где люди могут выйти в Интернет в своих автомобилях.

На станциях киевского метро можно увидеть открытые ноутбуки, где люди могут выйти в интернет и продолжать работать удаленно, находясь в укрытии часами под угрозой авиаударов.

– говорится в статье.

Вместе с тем, в гипермаркетах и крупных торговых центров устроили бесплатные рабочие хабы. А в одном из магазинов "Эпицентра" даже есть:

небольшая кофеварка,

бесплатный интернет,

достаточное количество розеток.

Журналистам удалось пообщаться киевлянином Артемом Кудреем. Он продолжает работать дизайнером в технологической компании. Однако из-за регулярных отключений света Артем вынужден работать в мебельном салоне универмага.



Дизайнер Артём Кудря работает в мебельном салоне универмага / Фото The New York Times

На прошлой неделе Артем Кудря приходил в магазин на работу в течение трех дней, когда не было электричества, и вернулся на этой неделе. Он сказал, что в помещении есть все необходимое, чтобы работать комфортно.

У меня в офисе нет света, утром там не было света, потому я пришел сюда. Когда люди сталкиваются с вызовами, пытающимися разрушить их жизнь, здоровой реакцией является сопротивление, неповиновение,

– объяснил 28-летний киевлянин.

Вокруг него десятки рабочих заняли аналогичные позиции на площади, когда-то заполненной плиткой, кухонными мойками и мебелью для гостиной.

История еще одной киевлянки тоже сильно поразила журналистов. 30-летняя Евгения Груленко работает логопедом. Когда дома исчезает свет, она также бежит в мебельный салон или ищет другое место, где есть связь и интернет.

Мне приходится приезжать сюда по меньшей мере несколько раз в неделю, чтобы проводить занятия,

– сказала она.

По ее словам, ее клиенты также привыкают адаптироваться к отключению электроэнергии.

"Сначала они отменяли уроки, потому что не было света. А сейчас они говорят: "Подождите, пожалуйста, 5 минут, я пойду в ближайшее кафе или к месту, где есть генератор", – объяснила Евгения Груленко.

Большинство украинцев уже привыкли к плановым отключениям и научились достойно жить в таких условиях. Если же происходит аварийное отключение света – это несколько труднее, но тоже можно пережить и адаптироваться. Главное – у каждого из нас есть одна цель и одна цель – победа, ради которой мы вытерпим любые испытания.

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