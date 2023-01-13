Как отмечает ведущее американское издание, это стало возможным благодаря инновациям, креативности и щедрости бизнеса.
Важно Отключение света в Украине сегодня: графики и перечень городов
Украинцы находят способ продолжать работу, даже несмотря на воздушную тревогу или обстрелы. Западные журналисты были поражены тем, что даже обычные продуктовые магазины в столице Украины установили диваны и удлинители для тех, кто имеет дело с перебоями в электроснабжении, а также рекламируют свои автостоянки как бесплатное рабочее пространство, где люди могут выйти в Интернет в своих автомобилях.
На станциях киевского метро можно увидеть открытые ноутбуки, где люди могут выйти в интернет и продолжать работать удаленно, находясь в укрытии часами под угрозой авиаударов.
– говорится в статье.
Вместе с тем, в гипермаркетах и крупных торговых центров устроили бесплатные рабочие хабы. А в одном из магазинов "Эпицентра" даже есть:
- небольшая кофеварка,
- бесплатный интернет,
- достаточное количество розеток.
Журналистам удалось пообщаться киевлянином Артемом Кудреем. Он продолжает работать дизайнером в технологической компании. Однако из-за регулярных отключений света Артем вынужден работать в мебельном салоне универмага.
Дизайнер Артём Кудря работает в мебельном салоне универмага / Фото The New York Times
На прошлой неделе Артем Кудря приходил в магазин на работу в течение трех дней, когда не было электричества, и вернулся на этой неделе. Он сказал, что в помещении есть все необходимое, чтобы работать комфортно.
У меня в офисе нет света, утром там не было света, потому я пришел сюда. Когда люди сталкиваются с вызовами, пытающимися разрушить их жизнь, здоровой реакцией является сопротивление, неповиновение,
– объяснил 28-летний киевлянин.
Вокруг него десятки рабочих заняли аналогичные позиции на площади, когда-то заполненной плиткой, кухонными мойками и мебелью для гостиной.
История еще одной киевлянки тоже сильно поразила журналистов. 30-летняя Евгения Груленко работает логопедом. Когда дома исчезает свет, она также бежит в мебельный салон или ищет другое место, где есть связь и интернет.
Мне приходится приезжать сюда по меньшей мере несколько раз в неделю, чтобы проводить занятия,
– сказала она.
По ее словам, ее клиенты также привыкают адаптироваться к отключению электроэнергии.
"Сначала они отменяли уроки, потому что не было света. А сейчас они говорят: "Подождите, пожалуйста, 5 минут, я пойду в ближайшее кафе или к месту, где есть генератор", – объяснила Евгения Груленко.
Большинство украинцев уже привыкли к плановым отключениям и научились достойно жить в таких условиях. Если же происходит аварийное отключение света – это несколько труднее, но тоже можно пережить и адаптироваться. Главное – у каждого из нас есть одна цель и одна цель – победа, ради которой мы вытерпим любые испытания.
Какая ситуация со светом в Киеве
- Недавно первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник рассказал, что ситуация с энергообеспечением столицы уже не так безнадежна, как была раньше. Даже при возможности новых ракетных обстрелов.
- Как отметил генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко, в Киеве после потепления можно будет рассчитывать на улучшение ситуации с электроэнергией. Однако оно не будет резким.