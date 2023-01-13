Як зазначає провідне американське видання, це стало можливим завдяки інноваціям, креативності і щедрості бізнесу.

Важливо Відключення світла в Україні сьогодні: графіки та перелік міст

Українці знаходять спосіб продовжувати працювати, навіть попри повітряну тривогу чи обстріли. Західні журналісти були вражені тим, що навіть звичайні продуктові магазини у столиці України встановили дивани і подовжувачі для тих, хто має справу з перебоями в електропостачанні, а також рекламують свої автостоянки як безкоштовний робочий простір, де люди можуть вийти в Інтернет у своїх автомобілях.

На станціях київського метро можна побачити відкриті ноутбуки, де люди можуть вийти в інтернет і продовжувати працювати віддалено, перебуваючи в укритті годинами під загрозою авіаударів,

– мовиться у статті.

Разом з тим у гіпермаркетах та великих торгових центрів влаштували безкоштовні робочі хаби. А в одному з магазинів "Епіцентру" навіть є:

невелика кавоварка,

безкоштовний інтернет,

достатня кількість розеток.

Журналістам вдалося поспілкуватися киянином Артемом Кудрею. Він продовжує працювати дизайнером у технологічній компанії. Однак через регулярні відключення світла Артем змушений працювати у меблевому салоні універмагу.



Дизайнер Артем Кудря працює у меблевому салоні універмагу / Фото The New York Times

Протягом минулого тижня Артем Кудря приходив до магазину на роботу протягом трьох днів, коли не було електрики, і повернувся цього тижня. Він сказав, що у приміщенні є все необхідне, аби комфортно працювати.

У мене в офісі немає світла, вранці там не було світла, тому я прийшов сюди. Коли люди стикаються з викликами, які намагаються зруйнувати їхнє життя, здоровою реакцією є опір, непокора,

– пояснив 28-річний киянин.

Навколо нього десятки робітників зайняли аналогічні позиції на площі, яка колись була заповнена плиткою, кухонними мийками та меблями для вітальні.

Історія ще однієї киянки також сильно вразила журналістів. 30-річна Євгенія Груленко працює логопедом. Коли вдома зникає світло, вона також біжить до меблевого салону або ж шукає інше місце, де є зв'язок і інтернет.

Мені доводиться приїжджати сюди щонайменше кілька разів на тиждень, щоб проводити заняття,

– сказала вона.

За її словами, її клієнти також звикають адаптуватися до відключення електроенергії.

"Спочатку вони скасовували уроки, бо не було світла. А зараз вони кажуть: "Зачекайте, будь ласка, 5 хвилин, я піду до найближчого кафе або до місця, де є генератор", – пояснила Євгенія Груленко.

Більшість українців вже звикли до планових відключень і навчилися гідно жити за таких умов. Якщо ж стаються аварійні вимкнення світла – це дещо важче, але теж можна пережити та адаптуватися. Головне – у кожного з нас є одна мета і одна ціль – перемога, заради якої ми витерпимо будь-які випробування.

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