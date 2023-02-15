Какая ситуация со светом в разных городах и регионах Украины – читайте в материале 24 Канала.

Важно В Укрэнерго рассказали, остались ли блэкауты в прошлом

15 февраля Укрэнерго не предоставляло ограничения потребления электроэнергии. Это позволяет не отключать свет в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.

В то же время из-за сетевых ограничений 15 февраля в Одесской области будут действовать стабилизационные отключения.

15 февраля ограничение электроснабжения в Винницкой области не планируется. Так, совместными усилиями энергетикам удается держать баланс генерации и потребления, а также распределение электроэнергии на необходимом уровне для обеспечения потребностей потребителей.

Учитывая, что энергетикам удалось стабилизировать ситуацию с распределением электрической энергии, 15 февраля отключений не будет.

Однако в случае перегрузки сетей или других непредвиденных обстоятельств могут быть восстановлены отключения по графикам.

Доведенный Укрэнерго "безлимит" мощности для Ровненщины сегодня позволяет не применять графики плановых отключений.

Объем генерации обеспечивает потребность в электрической энергии для региона, дефицита мощности нет, поэтому нет необходимости в ограничениях электроснабжения.

15 февраля в графике стабилизационных включений и отключений электроэнергии на Закарпатье будут только белые клетки, то есть все жители региона будут со светом.

15 февраля отключение электроэнергии по графику по городу Сумы и области не планируется. С 00:00 до 24:00 будут проведены измерения почасовой электрической нагрузки по Сумской области.

По состоянию на 8 утра 15 февраля в Николаевской области не установлены лимиты потребления электроснабжения. Дефицита в энергосистеме нет. Итак, свет в области будет целый день.

15 февраля в Полтавской области не планируют отключать электроснабжение. Укрэнерго не предоставило лимиты по мощности в области.

15 февраля во Львове и области не предусмотрены отключения электроэнергии.

15 февраля в Тернопольской области не будут применяться ограничения электроэнергии. То есть, в течение суток не будет отключения света.