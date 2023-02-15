Яка ситуація зі світлом в різних містах та регіонах України – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Важливо В Укренерго розповіли, чи залишилися блекаути в минулому

15 лютого Укренерго не надавало обмежень споживання електроенергії. Тому це дозволяє не відключати світло у Києві, Київській та Дніпропетровській областях.

Водночас через мережеві обмеження 15 лютого на Одещині діятимуть стабілізаційні відключення.

15 лютого обмежень електропостачання у Вінницькій області не планується. Так, спільними зусиллями енергетикам вдається тримати баланс генерації та споживання, а також здійснювати розподіл електроенергії на необхідному рівні для забезпечення потреб споживачів.

Зважаючи на те, що енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію з розподілом електричної енергії, 15 лютого відключень не буде.

Однак, у разі перевантаження мереж або інших непередбачуваних обставин, можуть бути відновлені вимкнення за графіками.

Доведений Укренерго "безліміт" потужності для Рівненщини на сьогодні дозволяє не застосовувати графіки планових відключень.

Обсяг генерації забезпечує потребу в електричній енергії для регіону, дефіциту потужності немає, тому немає потреби в обмеженнях електропостачання.

15 лютого у графіку стабілізаційних включень та відключень електроенергії на Закарпатті будуть лише білі клітинки, тобто – усі мешканці регіону будуть зі світлом.

15 лютого відключення електроенергії за графіками по місту Суми та області не планується. Натомість з 00:00 до 24:00 будуть проведені виміри погодинного електричного навантаження по Сумській області.

Станом на 8 ранку 15 лютого на Миколаївщині не встановлені ліміти споживання електропостачання. Дефіциту в енергосистемі немає. Отже, світло в області буде цілий день.

15 лютого на Полтавщині не планують відключати електропостачання. Укренерго не надало лімітів по потужності в області.

15 лютого у Львові та області не передбачено вимкнень електроенергії.

15 лютого на Тернопільщині не будуть застосовуватись обмеження електроенергії. Тобто, протягом доби не буде вимкнень світла.