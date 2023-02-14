Голова правління Укренерго Володимир Кудрицький в ефірі національного телемарафону розповів, що поки рано радіти, повідомляє 24 Канал. Адже остаточна перемога на енергетичному фронті наразі не здобута.

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Окупанти ще можуть атакувати українську енергосистему

Кудрицький зауважив, що росіяни ще можуть в майбутньому завдавати ракетних ударів по українських енергетичних об'єктах.

Але дійсно ситуація покращилася. Особливо – в останні дні. І сьогодні (14 лютого – 24 Канал) ми в Укренерго не доводили ліміти споживання до областей, виходячи з того, що в енергосистемі загалом немає дефіциту потужності,

– додав голова правління Укренерго.

Водночас в Україні є регіони з розбитими мережами, куди просто неможливо доставити 100% електроенергії, яка необхідна споживачам.

"Тому займаємося паралельно відновленням електромереж для того, щоб такі "вузькі" місця усунути", – підсумував Кудрицький.

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У якому стані перебуває українська енергосистема

Енергосистема України вже пережила 14 ракетних атак ворога та 17 хвиль атак БПЛА по енергооб’єктах. Крім цього, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей зараз недоступні, адже перебувають під контролем окупантів:

найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС,

Запорізька ТЕС,

Луганська ТЕС,

Вуглегірська ТЕС,

Каховська ГЕС.

Також на тимчасово окупованих територіях Півдня України розміщені більшість вітрових та сонячних електростанцій.

Зазначимо, що крім АЕС, решта електростанцій – це ключові регулювальні потужності. Саме вони забезпечують покриття споживання у пікові ранкові та вечірні години, де наразі найбільший дефіцит,

– додали в Укренерго.

Наразі продовжуються відновлювальні роботи на теплоелектростанціях, пошкоджених під час ракетних атак та нападів дронів. Також для того, щоб покрити потреби споживачів, здійснюють імпорт електроенергії.