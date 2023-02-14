Председатель правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий в эфире национального телемарафона рассказал, что пока рано радоваться, сообщает 24 Канал. Ведь окончательная победа на энергетическом фронте пока не одержана.

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Оккупанты еще могут атаковать украинскую энергосистему

Кудрицкий отметил, что россияне еще могут в будущем наносить ракетные удары по украинским энергетическим объектам.

Но действительно ситуация улучшилась. Особенно – в последние дни. И сегодня (14 февраля – 24 Канал) мы в Укрэнерго не доводили лимиты потребления в области, исходя из того, что в энергосистеме нет дефицита мощности,

– добавил председатель правления Укрэнерго.

В то же время в Украине есть регионы с разбитыми сетями, куда просто невозможно доставить 100% электроэнергии, необходимой потребителям.

"Поэтому занимаемся параллельно восстановлением электросетей для того, чтобы такие "узкие" места устранить", – подытожил Кудрицкий.

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В каком состоянии находится украинская энергосистема

Энергосистема Украины уже пережила 14 ракетных атак врага и 17 волн атак БПЛА по энергообъектам. Кроме этого, более 10 ГВт основных установленных мощностей сейчас недоступны, ведь находятся под контролем оккупантов:

крупнейшая в Украине и Европе Запорожская АЭС,

Запорожская ТЭС,

Луганская ТЭС,

Углегорская ТЭС,

Каховская ГЭС.

Также на временно оккупированных территориях Юга Украины размещено большинство ветровых и солнечных электростанций.

Отметим, что кроме АЭС, остальные электростанции – это ключевые регулировочные мощности. Именно они обеспечивают покрытие потребления в пиковые утренние и вечерние часы, где наибольший дефицит,

– добавили в Укрэнерго.

В настоящее время продолжаются восстановительные работы на теплоэлектростанциях, поврежденных во время ракетных атак и ударов дронов. Также, для того чтобы покрыть потребности потребителей, осуществляют импорт электроэнергии.