Об этом для 24 Канала рассказал эксперт по энергетике Центра Разумкова Максим Белявский. Он отметил, что масштабы разрушений невиданы в истории эксплуатации энергосистем мира.

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"Я лично исследовал блекауты, аварийные ситуации с 1965 года в мире. Хочу сказать, что сейчас у нас неслыханные масштабы", – отметил эксперт.

Обратите внимание – Максим Белявский об отключении энергосистем: смотрите видео

Сложная подготовка к новому отопительному сезону

По словам Белявского, говорится и о масштабах стратегического характера. Следовательно, на полное восстановление энергосистемы Украины, по словам эксперта, может понадобиться более одного года.

Я бы акцентировал внимание на другом. Нам придется готовиться к новому отопительному сезону в условиях военного положения. Это едва ли не самый главный вызов и для промышленных предприятий, и для хозяйствующих субъектов энергетической отрасли, – считает Белявский.

Он отметил, что отрасль следует подготовить с точки зрения финансовой устойчивости. То есть важно наличие денег для ремонта. Белявский подчеркнул, что следует обеспечить и техническое постоянство.

"Будет сложно, но мы обязательно справимся. Отмечаю, что сейчас многое зависит от промышленных предприятий. Они платят налоги, рыночную цену. Поэтому удается поддерживать низкие цены на электроэнергию для населения. То есть дотировать потребление", – добавил эксперт.

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Белявский отметил, что многие промышленные предприятия разрушены, часть не работает. Кроме того, заводы в Европейский Союз. Эксперт подчеркнул – нам нельзя останавливаться на пути энергетического "Рамштайна", потому что Украина нуждается в новых проектах и программах для энергетической отрасли.

Не всем подойдут цены с ЕС

Белявский сказал, что прогнозировать всегда очень сложно, потому что в условиях войны есть очень много неизвестных факторов. Он отметил, что смежные с линией столкновения регионы страдают почти каждый день от нехватки света.

Могу сказать с точки зрения теории. Если условно сейчас переходим на график пожилого потребления, то отключений электроэнергии не должно быть вообще. Однако графики отключений – это производная от объемов выработки электрической энергии и объемов импорта, – рассказал эксперт.

Он сказал, что с выработкой ситуация ясна, потому что она зависит от исправности блоков. Однако по импорту, по мнению Билявского, вопросом является наличие денег у трейдеров, пропускные способности и цена электроэнергии в ЕС, которая очень высока.

"Если говорить о тенденции рыночного ценообразования на электроэнергию, то сейчас цена на уголь и природный газ снижается. Это значит, что и отпускная цена электроэнергии будет снижаться. Главное – это кто будет закупать электроэнергию по такой цене", – сказал Белявский.

Он добавил, что не все предприятия могут покупать в Европе электроэнергию, потому что для них дорого.