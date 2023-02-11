Какая ситуация со светом в разных городах и регионах Украины – читайте в тексте 24 Канала.

Интересно В Укрэнерго дали прогнозы по свету после массированной атаки

После очередного массированного ракетного удара по энергообъектам Украины НЭК Укрэнерго существенно снизила лимиты потребления света для Ровенской области.

Несмотря на сложность ситуации, энергетики "Ровнооблэнерго" будут пытаться пройти в ближайшие дни без применения дополнительных ограничений – по обнародованным графикам почасовых отключений:

Из-за последствий ракетной атаки на критическую инфраструктуру региона, 11 и 12 февраля вводятся специальные графики почасовых отключений в Харькове и Харьковском и Чугуевском районах.

Продолжительность почасовых отключений составляет 6 часов для каждой очереди:

  • 1 очередь – 11.00-17.00;
  • 2 очередь – 12.00-18.00;
  • 3 очередь – 13.00-19.00;
  • 4 очередь – 14.00-20.00;
  • 5 очередь – 14.00-20.00;
  • 6 очередь – 15.00-21.00;
  • 7 очередь – 16.00-22.00;
  • 8 очередь – 07.00-13.00;
  • 9 очередь – 08.00-14.00;
  • 10 очередь – 08.00-14.00;
  • 11 очередь – 09.00-15.00;
  • 12 очередь – 10.00-16.00.

Очереди в графике соответствуют адресам еженедельных графиков.

Отключение света в Харькове / Фото "Харьковоблэнерго"

11 февраля в Сумской области электроэнергию будут отключать по графикам в режиме +4/-2.

С 00:00 до 05:00 будут отключаться в следующие часы:

  • 1 очередь: 04.00-06.00;
  • 2 очередь: 00.00-02.00;
  • 3 очередь: 02.00-04.00;

С 05:00 до 16:00 отключение не планируется.

С 16:00 до 19:00 будут отключаться в следующие часы:

  • 1 очередь: 16.00-18.00;
  • 2 очередь: 18.00-19.00;
  • 3 очередь отключений не предусматривает.

С 19:00 до 24:00 отключений электроэнергии в Сумах и области не планируется.

Доказанные лимиты на 11 февраля позволяют применить графики стабилизационных отключений в Киеве, Киевской да Днепропетровской областях.

Добавим, что в Одесский области графики действуют в тестовом режиме. Он предусматривает разделение потребителей на 6 групп, что позволит обеспечить справедливость и поочередность света всем жителям Одесской области.

11 февраля Укрэнерго доказало лимиты на каждый час суток: с 05:00 до 16:00 и 19:00 до 24:00 лимит неограничен, что позволяет пройти этот период суток без отключений.

С 00:00 до 05:00 и 16:00 до 19:00 график почасовых отключений будет выглядеть следующим образом.

1 очередь:
Подчерки 1.1, 1.2

  • с 03:00 до 16:00, с 18:00 до 24:00 – очереди будут с электроснабжением;
  • с 00:00 до 03:00, с 16:00 до 18:00 – очереди будут отключены.

Подчерки 1.3, 1.4

  • с 03:00 до 16:00, с 18:00 до 24:00 – очереди будут с электроснабжением;
  • с 00:00 до 03:00, с 16:00 до 18:00 – очереди будут отключены.

2 очередь

Подчерк 2.1, 2.2

  • с 00:00 до 01:00, 05:00 до 16:00, 17:00 до 24:00 – очереди будут с электроснабжением;
  • с 01:00 до 05:00, с 16:00 до 17:00 – очереди будут отключены.

Подчерк 2.3, 2.4

  • с 00:00 до 01:00, 05:00 до 18:00, 19:00 до 24:00 – очереди будут с электроснабжением;
  • с 01:00 до 05:00, с 18:00 до 19:00 – очереди будут отключены.

3 очередь

Подчерки 3.1, 3.2

  • с 01:00 до 03:00, 05:00 до 17:00, 19:00 до 24:00 – очереди будут с электроснабжением;
  • с 00:00 до 01:00, 03:00 до 05:00, 17:00 до 19:00 – очереди будут отключены.

Подчерк 3.3, 3.4

  • с 01:00 до 03:00, 05:00 до 18:00, 19:00 до 24:00 – очереди будут с электроснабжением;
  • с 00:00 до 01:00, 03:00 до 05:00, 18:00 до 19:00 – очереди будут отключены.

Также для уменьшения нагрузки на сеть в часы пиковой нагрузки к отключению будет применена 4 очередь. Обесточенная подчерк 4.1 будет с 16:00 до 19:00.

В облэнерго опубликовали график отключений на 11 февраля, который выглядит следующим образом:

  • 1 очередь: 01:00-04:00, 18:00-19:00;
  • 2 очередь: 00:00-01:00, 02:00-05:00, 16:00-18:00;
  • 3 очередь: 02:00-03:00, 04:00-05:00, 16:00-19:00.

Отключение света в Виннице 11 февраля / Фото "Винницаоблэнерго"

11 февраля в Волынской области не установлен лимит потребления электрической энергии с 05:00 до 16:00 и с 19:00 до 24:00.

Однако с 00:00 до 05:00 и с 16:00 до 19:00 жителей просят ориентироваться на прогнозируемые часы отключения согласно графикам почасового отключения. Просмотреть график можно здесь.

В Полтавской области будут действовать почасовые отключения света. При отключении одной очереди (+4/-2) свет будет в следующие часы:

  • 1 очередь: 00:30-05:30, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:30;
  • 2 очередь: 03:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-03:00;
  • 3 очередь: 00:30-03:00, 05:30-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00.