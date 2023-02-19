Актуальную информацию об отключении света в разных регионах Украины – читайте в материале 24 Канала.

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Свет на Сумщине

19 февраля в Сумах и области не планируют выключать электроэнергию по графику, сообщили в "Сумыоблэнерго".

Будет ли свет в Ивано-Франковской области

Сегодня на Прикарпатье отключений электроэнергии не планируется. Так, Укрэнерго не лимитирует величину нагрузки на этот день.

Отключение света в Киеве и области

Из-за ремонта сетей в Киеве и области возможны отключения электроэнергии по графику. Киев – смотреть здесь, а Киевщина – здесь.

Жители Днепропетровщины будут со светом

Укрэнерго не предоставило ограничений потребления электроэнергии. Это позволяет не отключать свет на Днепропетровщине.

В Одесской области – стабилизационные отключения

Из-за сетевых ограничений в Одесской области продолжают действовать стабилизационные отключения.

Что со светом в Хмельницкой области

Энергетики сообщили, что 19 февраля свет на Хмельнитчине не будет выключаться.

Действуют ли графики на Запорожье

19 февраля в Запорожье и области почасовых отключений электроэнергии не запланировано, сообщило "Запорожьеоблэнерго".

В Харьковской области действует график почасовых отключений

"Харьковоблэнерго" опубликовало график почасовых отключений электроэнергии с 20 февраля по 26 февраля.

Согласно этому графику, в городе Дергачи планируется ежедневное отключение электроэнергии с 07:00 до 10:00.

Что происходит со светом на Полтавщине

19 февраля в Полтавской области график почасового отключения электроэнергии применяться не будет. Укрэнерго не довело лимиты потребления электрической мощности.