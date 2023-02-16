Об этом 24 Каналу рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. Он назвал факторы, благодаря которым большое количество украинцев в последнее время имеют свет круглосуточно.

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Резкое потепление и паводок

Он подчеркнул, что в происходящем больших секретов нет. Однако назвал причины по которым это стало возможным:

произошло резкое потепление. По сравнению с предыдущей неделей стало теплее примерно на 8 – 10 градусов. А это сэкономило, соответственно, мощности около 2 ГВт;

запустились в работу два блока атомной станции – работало 7, а сейчас – 9. Причем один блок на Ровенской атомной станции вышел из регламентного капитального ремонта;

увеличились поставки импортной электрической энергии в Украину;

неожиданно для февраля месяца происходит паводок, поэтому гидроэлектростанции стали больше производить электрическую энергию;

ускорился темп восстановленных работ энергетической системы, поскольку поступило значительное количество оборудования от наших международных партнеров.

Благодаря чему украинцы имеют свет в последние дни: смотрите видео

"Все это в комплексе привело к тому, что сегодня, думаю, временно, у нас нет ограничения электрической энергии. Кроме, сетевого ограничения в Одесском регионе", - подчеркнул Владимир Омельченко.

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