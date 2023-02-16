Об этом 24 Каналу рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. Он назвал факторы, благодаря которым большое количество украинцев в последнее время имеют свет круглосуточно.
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Резкое потепление и паводок
Он подчеркнул, что в происходящем больших секретов нет. Однако назвал причины по которым это стало возможным:
- произошло резкое потепление. По сравнению с предыдущей неделей стало теплее примерно на 8 – 10 градусов. А это сэкономило, соответственно, мощности около 2 ГВт;
- запустились в работу два блока атомной станции – работало 7, а сейчас – 9. Причем один блок на Ровенской атомной станции вышел из регламентного капитального ремонта;
- увеличились поставки импортной электрической энергии в Украину;
- неожиданно для февраля месяца происходит паводок, поэтому гидроэлектростанции стали больше производить электрическую энергию;
- ускорился темп восстановленных работ энергетической системы, поскольку поступило значительное количество оборудования от наших международных партнеров.
Благодаря чему украинцы имеют свет в последние дни: смотрите видео
"Все это в комплексе привело к тому, что сегодня, думаю, временно, у нас нет ограничения электрической энергии. Кроме, сетевого ограничения в Одесском регионе", - подчеркнул Владимир Омельченко.
Как нужно пользоваться энергоемкими приборами / Инфографика 24 Канала
Электроснабжение в Украине: последние новости
- В последние дни в регионах Украины практически нет отключений электроэнергии. Отсутствие отключений связано с тем, что в энергосистеме отсутствует дефицит мощностей. Однако глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий предупреждает, что расслабляться еще рано.
- Россия снова массированно атаковала территорию Украины в ночь на 16 февраля. Зафиксировали попадание врагов на Севере, Западе Украины, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях. По данным Укрэнерго, атака 16 февраля не изменит наших планов по поводу того, чтобы провести день без лимитов.
- Также 16 февраля от ракетных ударов пострадала Львовщина. Однако после атаки перебоев со светом в регионе, как это обычно бывает, не было. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что россияне попали в объект, не связанный с энергетикой.