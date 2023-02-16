Про це 24 Каналу розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. Він назвав чинники, завдяки яким велика кількість українців протягом останнього часу мають світло цілодобово.

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Різке потепління і паводок

Він наголосив, що в тому що відбувається, великих секретів немає. Проте, назвав причини через які це стало можливим:

сталося різке потепління. Порівняно з попереднім тижнем стало тепліше приблизно на 8 – 10 градусів. А це зекономило, відповідно, потужності близько 2 ГВт;

запустилися в роботу два блоки атомної станції – працювало 7, а зараз – 9. Причому, один блок на Рівненській атомній станції вийшов з регламентного капітального ремонту;

збільшилось постачання імпортної електричної енергії в Україну;

несподівано для лютого місяця відбувається паводок, тому гідроелектростанції почали більше виробляти електричної енергії;

прискорився темп відновлених робіт енергетичної системи, оскільки надійшла значна кількість обладнання, устаткування від наших міжнародних партнерів.

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"Все це в комплексі призвело до того, що на сьогодні, думаю, тимчасово, в нас немає обмеження електричної енергії. Крім, мережевого обмеження в Одеському регіоні", – наголосив Володимир Омельченко.

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