Актуальну інформацію про відключення світла у різних регіонах України – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Зверніть увагу Без великих секретів: як українська енергосистема змогла накопичити навіть резерв

19 лютого у Сумах та області не планують вимикати електроенергію за графіками, повідомили в "Сумиобленерго".

Сьогодні на Прикарпатті вимкнень електроенергії не планується. Так, Укренерго не лімітує величину навантаження на цей день.

Через ремонт мереж у Києві та області можливі відключення електроенергії за графіком. Київ – дивитись тут, а Київщина – тут.

Укренерго не надало обмежень споживання електроенергії. Це дозволяє не відключати світло на Дніпропетровщині.

Через мережеві обмеження на Одещині продовжують діяти стабілізаційні відключення.

Енергетики повідомили, що 19 лютого світло на Хмельниччині не вимикатимуть.

19 лютого у Запоріжжі та області погодинних відключень електроенергії не заплановано, повідомило "Запоріжжяобленерго".

"Харківобленерго" опублікувало графік погодинних відключень електроенергії з 20 лютого по 26 лютого.

Згідно з цим графіком, у місті Дергачі планується щоденне відключення електроенергії з 07:00 до 10:00.

19 лютого у Полтавській області графік погодинного відключення електроенергії застосовуватися не буде. Укренерго не довело ліміти споживання електричної потужності.