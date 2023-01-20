В некоторых регионах, кроме плановых отключений, могут применяться аварийные или экстренные отключения света.

Внимание Несмотря на существенный дефицит: в Укрэнерго сообщили приятные новости об отключениях света

Свет на Сумщине

20 января в Сумах и области продолжает действовать график почасовых отключений.

График предусматривает отключение электроэнергии в такие часы:

1 очередь – 04:00-06:00; 08:00–12:00; 14:00–18:00; 20:00–24:00.

2 очередь – 00:00-02:00; 06:00-08:00; 10:00–14:00; 16:00–20:00; 22:00–24:00.

3 очередь – 02:00-04:00; 08:00–10:00; 12:00–16:00; 18:00–22:00.

В Запорожской области действует график отключений



Отключение света в Запорожской области / "Запорожьеоблэнерго"

Что со светом в Одесской области

Ночью 20 января в Одессе и области были задействованы экстренные отключения электроэнергии, с 7:00 до 24:00 – стабилизационные.

Как стало известно, Укрэнерго предоставило лимиты потребления для Одесской области на 20 января. С 00:00 до 7:00 – 385,4 МВт, с 7:00 до 24:00 – 660,04 МВт. В связи с этим ночью применяли экстренные отключения электроэнергии, после 7:00 – будут действовать графики стабилизационных отключений.

В Ровенской области ввели графики

Графики отключений электроэнергии 20 января:

Какая ситуация с электричеством на Прикарпатье

1 очередь:

Подочереди 1.1, 1.2

С 03:00 до 05:00, 09:00 до 11:00, 15:00 до 17:00, 21:00 до 23:00 – очереди будут с электроснабжением

С 00:00 до 02:00, 05:00 до 08:00, с 11:00 до 14:00, с 17:00 до 20:00, 23:00 до 24:00 – очереди будут выключены

С 02:00 до 03:00, 08:00 до 09:00, 14:00 до 15:00, 20:00 до 21:00 – возможные отключения

Подочереди 1.3, 1.4

С 03:00 до 05:00, 09:00 до 11:00, 15:00 до 17:00, 21:00 до 23:00 – очереди будут с электроснабжением

С 00:00 до 03:00, 06:00 до 09:00, с 12:00 до 15:00, с 18:00 до 21:00 – очереди будут выключены

С 05:00 до 06:00, 11:00 до 12:00, 17:00 до 18:00, 23:00 до 24:00 – возможны отключения

2 очередь

Подочереди 2.1, 2.2

С 00:00 до 01:00, 05:00 до 07:00, 11:00 до 13:00, 17:00 до 19:00, 23:00 до 24:00 – очереди будут с электроснабжением

С 02:00 до 05:00, 08:00 до 11:00, с 14:00 до 17:00, с 20:00 до 23:00 – очереди будут выключены

С 01:00 до 02:00, 07:00 до 08:00, 13:00 до 14:00, 19:00 до 20:00 – возможны отключения

Подочереди 2.3, 2.4

С 00:00 до 01:00, 05:00 до 07:00, 11:00 до 13:00, 17:00 до 19:00, 23:00 до 24:00 – очереди будут с электроснабжением

С 01:00 до 04:00, 07:00 до 10:00, 13:00 до 16:00, с 19:00 до 22:00 – очереди будут выключены

С 04:00 до 05:00, с 10:00 до 11:00, 16:00 до 17:00, 22:00 до 23:00 – возможны отключения

3 очередь

Подочереди 3.1, 3.2

С 01:00 до 03:00, 07:00 до 09:00, 13:00 до 15:00, 19:00 до 21:00 – очереди будут с электроснабжением

С 03:00 до 06:00, 09:00 до 12:00, с 15:00 до 18:00, 21:00 до 24:00 – очереди будут выключены

С 00:00 до 01:00, 06:00 до 07:00, 12:00 до 13:00 и с 18:00 до 19:00 – возможны отключения

Подочереди 3.3, 3.4

С 01:00 до 03:00, 07:00 до 09:00, 13:00 до 15:00, 19:00 до 21:00 – очереди будут с электроснабжением

С 00:00 до 01:00, 04:00 до 07:00, 10:00 до 13:00, 16:00 до 19:00, 22:00 до 24:00 – очереди будут выключены

С 03:00 до 04:00, 09:00 до 10:00, 15:00 до 16:00 и 21:00 до 22:00 – возможны отключения

Также для уменьшения нагрузки на сеть в часы пиковой нагрузки к отключению может быть применена 4 очередь.

Обесточенной очередь 4.1 будет с 07:00 до 11:00 и 15:00 до 19:00.

Обесточенной очередь 4.2 будет с 9:00 до 13:00 и с 17:00 до 21:00.

График отключения света в Хмельницкой области.

Днем будут выключать по 2 очереди одновременно. Ночью – по 1 очереди.

К какой очереди принадлежит ваш дом – можно посмотреть здесь.



Отключение света в Хмельницкой области / "Хмельницкоблэнерго"

Будет ли свет на Волыни

В Волынской области 20 января действуют графики почасового отключения электроэнергии. Из-за повреждений ключевых объектов магистральных сетей в объединенной энергосистеме Украины сохраняется дефицит мощности.

Ознакомиться с графиками можно по ссылке.

В Винницкой области не будет света

В облэнерго сообщили о графике обесточений в Винницкой области на 20 января:

1 очередь: 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00;

2 очередь: 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00;

3 очередь: 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-00:00.



Отключение света в Винницкой области / "Винницаоблэнерго"

В Киеве вернули графики

Лимиты потребления электроэнергии в Киеве, предоставленном Укрэнерго, позволяют применять графики стабилизационных отключений.

Проверить информацию о текущих отключениях или ознакомиться с графиком можно здесь.

Свет на Днепропетровщине

В Днепропетровской области ввели отключение по стабилизационным графикам.

Проверить информацию об отключениях можно здесь.

Будет ли электроэнергия в Кропивницком

По состоянию на 8 утра в Кропивницком отменили графики почасовых и аварийных отключений электроэнергии. С 8:30 в Кропивницком начали действовать графики почасового отключения электроэнергии.

Электричество в Полтавской области

При отключении одной очереди (+4/-2) свет будет в такие часы: