У деяких регіонах окрім планових відключень, можуть застосовувати аварійні чи екстрені вимкнення світла.

Увага Попри суттєвий дефіцит: в Укренерго повідомили приємні новини щодо вимкнень світла

Світло на Сумщині

20 січня у Сумах та області продовжує діяти графік погодинних відключень.

Графік передбачає вимкнення електроенергії у такі години:

1 черга – 04:00-06:00; 08:00-12:00; 14:00-18:00; 20:00-24:00.

2 черга – 00:00-02:00; 06:00-08:00; 10:00-14:00; 16:00-20:00; 22:00-24:00.

3 черга – 02:00-04:00; 08:00-10:00; 12:00-16:00; 18:00-22:00.

На Запоріжжі діє графік відключень



Відключення світла на Запоріжжі / "Запоріжжяобленерго"

Що зі світлом на Одещині

Вночі 20 січня в Одесі та області були задіяні екстрені відключення електроенергії, з 7:00 до 24:00 – стабілізаційні.

Як стало відомо, Укренерго надав ліміти споживання для Одеської області на 20 січня. З 00:00 до 7:00 – 385,4 МВт, з 7:00 до 24:00 – 660,04 МВт. У зв'язку з цим, вночі застосовували екстрені відключення електроенергії, після 7:00 – діятимуть графіки стабілізаційних відключень.

На Рівненщині ввели графіки

Графіки відключень електроенергії 20 січня:

Яка ситуація з електрикою на Прикарпатті

1 черга:

Підчерги 1.1, 1.2

З 03:00 до 05:00, 09:00 до 11:00, 15:00 до 17:00, 21:00 до 23:00 – черги будуть з електропостачанням

З 00:00 до 02:00, 05:00 до 08:00, з 11:00 до 14:00, з 17:00 до 20:00, 23:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені

З 02:00 до 03:00, 08:00 до 09:00, 14:00 до 15:00, 20:00 до 21:00 – можливі вимкнення

Підчерги 1.3, 1.4

З 03:00 до 05:00, 09:00 до 11:00, 15:00 до 17:00, 21:00 до 23:00 – черги будуть з електропостачанням

З 00:00 до 03:00, 06:00 до 09:00, з 12:00 до 15:00, з 18:00 до 21:00 – черги будуть вимкнені

З 05:00 до 06:00, 11:00 до 12:00, 17:00 до 18:00, 23:00 до 24:00 – можливі вимкнення

2 черга

Підчерга 2.1, 2.2

З 00:00 до 01:00, 05:00 до 07:00, 11:00 до 13:00, 17:00 до 19:00, 23:00 до 24:00 – черги будуть з електропостачанням

З 02:00 до 05:00, 08:00 до 11:00, з 14:00 до 17:00, з 20:00 до 23:00 – черги будуть вимкнені

З 01:00 до 02:00, 07:00 до 08:00, 13:00 до 14:00, 19:00 до 20:00 – можливі вимкнення

Підчерга 2.3, 2.4

З 00:00 до 01:00, 05:00 до 07:00, 11:00 до 13:00, 17:00 до 19:00, 23:00 до 24:00 – черги будуть з електропостачанням

З 01:00 до 04:00, 07:00 до 10:00, 13:00 до 16:00, з 19:00 до 22:00 – черги будуть вимкнені

З 04:00 до 05:00, з 10:00 до 11:00, 16:00 до 17:00, 22:00 до 23:00 – можливі вимкнення

3 черга

Підчерги 3.1, 3.2

З 01:00 до 03:00, 07:00 до 09:00, 13:00 до 15:00, 19:00 до 21:00 – черги будуть з електропостачанням

З 03:00 до 06:00, 09:00 до 12:00, з 15:00 до 18:00, 21:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені

З 00:00 до 01:00, 06:00 до 07:00, 12:00 до 13:00 та з 18:00 до 19:00 – можливі вимкнення

Підчерга 3.3, 3.4

З 01:00 до 03:00, 07:00 до 09:00, 13:00 до 15:00, 19:00 до 21:00 – черги будуть з електропостачанням

З 00:00 до 01:00, 04:00 до 07:00, 10:00 до 13:00, 16:00 до 19:00, 22:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені

З 03:00 до 04:00, 09:00 до 10:00, 15:00 до 16:00 та 21:00 до 22:00 – можливі вимкнення

Також, для зменшення навантаження на мережу в години пікового навантаження, до вимкнення може бути застосована 4 черга.

Знеструмленою підчерга 4.1 буде з 07:00 до 11:00 та 15:00 до 19:00.

Знеструмленою підчерга 4.2 буде з 9:00 до 13:00 та з 17:00 до 21:00.

Графік відключень світла на Хмельниччині

Вдень вимикатимуть по 2 черги одночасно. Вночі – по 1 черзі.

До якої черги належить ваш будинок – можна переглянути тут.



Відключення світла на Хмельниччині / "Хмельницькобленерго"

Чи буде світло на Волині

На Волині 20 січня діють графіки погодинного відключення електроенергії. Через пошкодження ключових об’єктів магістральних мереж в об’єднаній енергосистемі України зберігається дефіцит потужності.

Ознайомитись із графіками можна за посиланням.

На Вінниччині не буде світла

В обленерго повідомили про графік знеструмлень на Вінниччині на 20 січня:

1 черга: 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00;

2 черга: 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00;

3 черга: 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-00:00.



Відключення світла на Вінниччині / "Вінницяобленерго"

У Києві повернули графіки

Ліміти споживання електроенергії в Києві, що надав Укренерго, дозволяють застосовувати графіки стабілізаційних відключень.

Перевірити інформацію щодо поточних відключень або ознайомитись з графіком можна тут.

Світло на Дніпропетровщині

У Дніпропетровській області запровадили відключення за стабілізаційними графіками.

Перевірити інформацію щодо відключень можна тут.

Чи буде електроенергія у Кропивницькому

Станом на 8 ранку у Кропивницькому відмінили графіки погодинних та аварійних відключень електроенергії. З 8:30 у Кропивницькому почали діяти графіки погодинного відключення електроенергії.

Електрика на Полтавщині

При відключенні однієї черги (+4/-2) світло буде в такі години: