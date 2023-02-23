О том, какая ситуация в отдельных регионах читайте в материале 24 Канала.
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Свет в Ивано-Франковске
Мэр города Руслан Марцинкив проинформировал, что 23 февраля Укрэнерго не лимитирует потребление электрической энергии в Прикарпатье, поэтому у жителей области есть еще один день без лимитов электроснабжения.
Однако, отмечает Марцинкив, в случае перегрузки сетей или других непредвиденных обстоятельств могут быть восстановлены отключения по графикам. Об изменениях "Прикарпатьяоблэнерго" будет сообщать дополнительно в своем телеграме.
Какая ситуация в Киеве, Одессе и Днепре
В четверг, 23 февраля Укрэнерго позволило не выключать свет в Киеве, Киевской, и Днепропетровской областях. Однако предупреждают, что в результате повреждения сетей Укрэнерго в некоторых энергоузлах возможны отключения по графику.
Также добавим, что из-за сетевых ограничений в Одессе и Одесском районе будут действовать графики стабилизационных отключений. Просмотреть их можно по ссылке.
В Запорожской области свет не будут выключать
В этот день жители Запорожской области без лимитов будут пользоваться электроэнергией.
В случае, если уровень энергопотребления будет превышать производство, могут быть введены стабилизационные отключения. Потребители региона поделены на три очереди. Ознакомиться со списком адресов для каждой из очередей можно по ссылкам:
Свет в Хмельницкой области
Для потребителей электроэнергии Хмельницкой области сегодня день пройдет со светом. Графики отключений не будут применяться.
Что со светом в Сумской области
В "Сумыоблэнерго" сообщили, что 23 февраля отключение электроэнергии по графику в Сумах и области не планируется.
На Волыни также будет свет
Выключать свет в области сегодня не планируют. Актуальную информацию о возможных отключениях оперативно размещают в телеграм-канале "Волыньоблэнерго".
На Закарпатье не планируют вводить ограничения
23 февраля в Закарпатье выключать свет не планируют. Ознакомиться с графиком возможных отключений можно по ссылке.
Что со светом в Виннице
В Винницкой области тоже не планируют выключать электроэнергию. Однако в случае применения плановых ограничений электроснабжения узнать свою очередь можно по ссылке.
В Николаевской области – без ограничений
В Николаевской области не вводили лимиты по электроэнергии 23 февраля.
О ситуации с электроснабжением и отключениями света оперативно информируют на странице "Николаевоблэнерго" в фейсбуке.
Сколько света потребляют электроприборы / Инфографика 24 Канала
Будут ли выключать свет на Полтавщине
23 февраля 2023 в Полтавской области график почасового отключения электроэнергии применяться не будет.
Посмотреть расписание отключений света на февраль в области можно по ссылке.
Ровненская область 23 февраля – со светом
Укрэнерго не доказало лимиты в Ровненской области. При применении стабилизационных отключений света актуальные графики можно посмотреть здесь.
Какая ситуация в Тернопольской области
В "Тернопольоблэнерго" опубликовали график отключений света с 20 по 26 февраля.
График отключений света на 23 февраля / Фото "Тернопольоблэнерго"
Зеленым цветом обозначены часы, в которые не планируется отключение света, желтым цветом – возможны отключения, а красным – отключение электроэнергии.
В Черкасской области будет свет
23 февраля жители области будут пользоваться электроэнергией без ограничений. Однако при дефиците электроэнергии в области могут ввести стабилизационные отключения.
Узнать расписание отключений электроэнергии, а также проверить свой адрес можно по ссылке.
Как рационально использовать электроприборы / Инфографика 24 Канала