Про те, яка ситуація в окремих регіонах – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Мер міста Руслан Марцінків поінформував, що 23 лютого Укренерго не лімітує споживання електричної енергії на Прикарпатті, тож жителі області мають ще один день без лімітів електропостачання.

Однак, зауважує Марцінків, у разі перевантаження мереж або інших непередбачуваних обставин, можуть бути відновлені вимкнення за графіками. Про зміни "Прикарпаттяобленерго" повідомлятиме додатково у своєму телеграмі.

У четвер, 23 лютого Укренерго дозволило не вимикати світло у Києві, Київській, та Дніпропетровській областях. Однак попереджають, що внаслідок пошкодження мереж Укренерго в деяких енерговузлах можливі відключення за графіком.

Також додамо, що через мережеві обмеження в Одесі та Одеському районі діятимуть графіки стабілізаційних відключень. Переглянути їх можна за посиланням.

Цього дня жителі Запорізької області без лімітів користуватимуться електроенергією.

У випадку, якщо рівень енергоспоживання перевищуватиме виробництво, можуть бути запроваджені стабілізаційні відключення. Споживачі регіону поділені на три черги. Ознайомитися із переліком адрес для кожної з черг можна за посиланнями: 1 черга, 2 черга , 3 черга .

Для споживачів електроенергії Хмельницької області сьогодні також день пройде зі світлом. Графіки відключень не застосовуватимуть.

В "Сумиобленерго" повідомили, що 23 лютого відключення електроенергії за графіками у Сумах та області не планується.

Вимикати світло в області сьогодні не планують. Актуальну інформацію про можливі вимкнення оперативно розміщують у телеграм-каналі "Волиньобленерго".

23 лютого на Закарпатті вимикати світло не планують. Ознайомитись із графіком можливих вимкнень можна за посиланням.

У Вінницькій області також не планують вимикати електроенергію. Однак у разі застосування планових обмежень електропостачання дізнатись свою чергу можна за посиланням.

На Миколаївщині не запроваджували ліміти по електроенергії 23 лютого.

Про ситуацію з електропостачанням і відключеннями світла оперативно інформують на сторінці "Миколаївобленерго" у фейсбуці.

Скільки світла споживають електроприлади / Інфографіка 24 Каналу

23 лютого 2023 року у Полтавській області графік погодинного відключення електроенергії застосовуватися не буде.

Переглянути розклад вимкнень світла на лютий в області можна за посиланням.

Укренерго не довело ліміти у Рівненській області. У разі застосування стабілізаційних відключень світла актуальні графіки можна подивитися тут.

В "Тернопільобленерго" опублікували графік вимкнень світло з 20 по 26 лютого.

Графік відключень світла на 23 лютого / Фото "Тернопільобленерго"

Зеленим кольором позначено години у які не планується вимкнення світла, жовтим кольором – можливі відключення, а червоним – вимкнення електроенергії.

23 лютого жителі області користуватимуться електроенергією без обмежень. Однак у разі дефіциту електроенергії в області можуть запровадити стабілізаційні відключення.

Дізнатись розклад вимкнень електроенергії, а також перевірити свою адресу можна за посиланням.

Як раціонально використовувати електроприлади / Інфографіка 24 Каналу