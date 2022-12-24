Энергетики круглосуточно работают над восстановлением энергетической мощности страны после российских атак. О графиках отключения света читайте в материале 24 канала.

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В Киеве все еще сложная ситуация со светом

В ДТЭК "Киевские электросети" предупредили киевлян о утреннем введении экстренных отключений. Поэтому стабилизационные графики пока недействительны.



Когда лучше всего пользоваться электроприборами / Инфографика 24 канала

Примите во внимание! Потребителей просят сознательно относиться к требованиям сокращения потребления электроэнергии. Кроме того, бизнес должен ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов и торговых центров.

Что будет в этот день со светом в Ровенской области

В субботу, 24 декабря в Ровенской области будут действовать веерные отключения электроэнергии. Местные власти предупреждают, что они могут не совпадать с реальностью, при условии экстренных или аварийных отключений.

График для города Ровно можно найти здесь.

Для области здесь.

Хмельницкий и область будут обесточивать по графику

В Хмельницком сегодня будут выключать свет по графику. Всего действуют 4 основных очереди.

График отключений для Хмельницкой области на 24 декабря:

7:00-11:00 – ІІІ очередь;

11:00-15:00 – IV очередь;

15:00-19:00 – И очередь;

19:00-23:00 – II очередь;

23:00-3:00 – ІІІ очередь;

3:00-7:00 – IV очередь.

Когда будут выключать свет в Хмельницкой области / Скриншот с сайта "Хмельницкоблэнерго"

Свою очередь можно узнать здесь. При превышении лимита потребления могут ввести дополнительные обесточивания.

Когда будут отключать свет на Прикарпатье

"Прикарпатьеоблэнерго" обнародовало график отключений на 24 декабря. Заметим, что лимит для области на сегодняшний день составляет 213 МВт, что на 8% меньше лимита предыдущих суток. Дневной тоже несколько меньше лимита предыдущих суток и составляет 298 МВт.

Ивано-Франковская схема отключений 4х4 сохраняется, ведь сокращения незначительны. Председатель ОВА Света Онищук отмечает, что в часы включений энергетики просят потреблять электроэнергию экономно – от этого зависит возможность соблюдать графики.

График для Ивано-Франковской области на 24 декабря:

1 очередь:

С 01:00 до 05:00, с 09:00 до 13:00 и с 17:00 до 21:00 – света не будет.

- С 00:00 до 01:00, с 05:00 до 09:00, с 13:00 до 17:00, с 21:00 до 24:00 – свет будет.

2 очередь поочередно 2.1 и 2.2:

- С 00:00 до 01:00, с 05:00 до 09:00, с 13:00 до 17:00 и 21:00 до 24:00 – света не будет.

С 02:00 до 05:00, с 09:00 до 13:00 и с 17:00 до 21:00 – свет будет.

С 01:00 до 02:00 – свет будет, если разрешит лимит.

2 очередь поочередно 2.3 и 2.4:

С 00:00 до 01:00, с 05:00 до 09:00, с 13:00 до 17:00 и 21:00 до 24:00 – света не будет.

С 01:00 до 04:00, с 09:00 до 13:00 и с 17:00 до 21:00 – свет будет.

С 04:00 до 05:00 – свет будет, если разрешит лимит.

3 очередь поочередно 3.1 и 3.2:

С 00:00 до 03:00, с 07:00 до 11:00, с 15:00 до 19:00 и с 23:00 до 24:00 – света не будет.

С 04:00 до 07:00, с 11:00 до 15:00 и с 19:00 до 23:00 – свет будет.

С 03:00 до 04:00 – свет будет, если разрешит лимит.

3 очередь поочередно 3.3 и 3.4:

С 03:00 до 07:00, с 11:00 до 15:00 и с 19:00 до 23:00 – света не будет.

00:00 до 03:00, с 07:00 до 11:00, с 15:00 до 19:00 и с 23:00 до 24:00 – свет будет.

Кроме того, для уменьшения нагрузки на сеть в часы пиковой нагрузки, к отключению может быть применена еще и 4 очередь:

Обесточенная очередь 4.1 будет с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00. С 05:00 до 07:00 – свет будет, если разрешит лимит.

Обесточенная очередь 4.2 будет с 10:00 до 17:00, но каждый потребитель будет без электроэнергии не более 5 часов в этом промежутке.

В Винницкой области – стабилизационные отключения света

В Винницкой области удалось немного стабилизировать ситуацию с энергоснабжением. В регионе действуют стабилизационные графики почасовых отключений.

График отключения света 24 декабря:

1 очередь: 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:00

2 очередь: 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-00:00;

3 очередь: 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00.

В Черновцах также действуют графики

24 декабря в городе Черновцы и по всему региону продолжаются стабилизационные обесточивания. В случае несоблюдения лимита или возникновения непредвиденных обстоятельств графики отключений могут не действовать.



График отключений в Черновцах / Фото "Черновцыоблэнерго"

Какая ситуация со светом в Днепре

В Днепре и области с 21 декабря были введены новые графики отключения света. В ДТЭК "Днепровские электросети" отмечают, что эти графики актуализировали под сложную ситуацию в энергосистеме после последних массированных обстрелов.

Чтобы узнать об аварийных или плановых отключениях, введите свой адрес здесь. Если электроэнергия должна быть, однако ее действительно нет – сообщите ДТЭК.

Когда выключат свет на Запорожье 24 декабря

Состояние энергосистемы Украины все еще сложно, поэтому аварийные или экстренные отключения могут вводить при необходимости. Украинцев просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

В регионе в этот день будут действовать веерные отключения электроэнергии. График, для вашего удобства, прикрепляем ниже.

Отключение в Запорожье 24 декабря / Фото "Запорожьеоблэнерго"

В Одесской области действуют почасовые графики стабилизационных отключений

В субботу в Одесской области были введены отключения по графикам. Напомним, что с 19 декабря ДТЭК "Одесские электросети" обновила графики. Просмотреть их можно по ссылке на сайте ДТЭК.



Почему у соседа есть свет, а у меня нет / Инфографика 24 канала

На Полтавщине – обесточивают по графику

24 декабря "Укрэнерго" сообщило потребителям о лимите мощностей в Полтавской области. Согласно ему, с 00:00 до 7:00 – разрешено 418 МВт и с 7:00 до 24:00 – 488 МВт.

Это означает, что планируется отключение всего по одной очереди за раз. Формула +4/-2, при этом остается актуальной.

График на 24 декабря для Полтавщины:

1 очередь: 00:30-03:00, 05:30-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00.

00:30-03:00, 05:30-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00. 2 очередь: 00:30-05:30, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:30.

00:30-05:30, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:30. 3 очередь: 03:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-03:00.

На Волыни также отключают свет по графику

На территории Волыни, как и по всей Украине, сохраняется дефицит мощности. Из-за массированных ракетных атак россиян, энергосистема Украины находится в крайне тяжелом положении.

В "Волыньоблэнерго" предупреждают, ситуация динамична – возможны экстренные отключения вне графика, если нужно будет сбалансировать энергосистему. Графики отключений на 24 декабря найдете здесь.

Обратите внимание! Время отключения и восстановления электроснабжения может отличаться от заявленного в графике на 10-20 минут. Отклонение связано с необходимостью переключения очередей.

Когда будут обесточивать потребителей в Сумской области 24 декабря

В Сумах и области используются графики почасовых отключений электроэнергии. Это будет происходить в режиме +4/-2 часа, сообщили в "Сумыоблэнерго".

График, при этом, будет выглядеть так:

1 очередь – 02.00 – 04.00; 08.00 – 10.00; 14.00 – 16.00; 20.00 – 22.00.

2 очередь – 04.00 – 06.00; 10.00 – 12.00; 16.00 – 18.00; 22.00 – 24.00.

3 очередь – 00.00 – 02.00; 06.00 – 08.00; 12.00 – 14.00; 18.00 – 20.00.

На Львовщине электроэнергию поставляют по графику

На Львовщине продолжаются графики почасовых отключений электроэнергии. В общей сложности есть три группы отключений.

Свою группу можно узнать на сайте "Львовоблэнерго". Ссылки оставляем здесь.

Когда будет свет в домах львовян / графики "Львовоблэнерго"