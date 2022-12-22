Однако Украина делает все возможное, чтобы оперативно ремонтировать поврежденное, а также прорабатывает планы действий на случай блэкаутов. Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Что уже сделано

В частности, по словам премьер-министра, еще до начала массированных атак в Украине сделали серьезные запасы разного электрооборудования, проводов, опор и т.д., что позволяет оперативно ремонтировать поврежденную инфраструктуру. Также договорились с партнерами по поставкам трансформаторов.

Но есть уникальное оборудование, которое, к сожалению, невозможно приобрести, только изготовить. Это может занять месяцы. Мы максимально ускоряем этот процесс, наши энергетики иногда пристраивают оборудование, о котором иностранные партнеры говорили, что оно несовместимо с нашей системой,

– рассказал Денис Шмыгаль.

Кроме того, в Украине создается альтернативная мобильная генерация, используются газотурбинные и газопоршневые мини-электростанции, которые можно использовать в крупных городах для обеспечения водой и теплом.

Более того, по словам Дениса Шмыгаля, Украине сейчас хватает всего, чтобы выйти из возможного блэкаута.

Сценарий сложнейшего случая блэкаута

В случае же полного блэкаута, когда "вообще все разбито", Украине понадобится от 7 до 10 дней для выхода из него. Однако это теоретические расчеты энергетиков, ведь с такими случаями террора как в Украине мир еще не сталкивался.

Руководителям ОВА, руководителям общин доведены планы реагирования на случай критических ситуаций. Эти документы имеют гриф "Для служебного пользования" и не могут быть публично озвучены,

– подчеркнул Денис Шмыгаль.

Также некоторые инструкции имеют социальные службы и энергетики.

Несмотря на это, в Украине понимают, что развиться может любой сценарий, а потому готовятся к любому возможному развитию событий. В частности, поэтому и разворачивают "Пункты несокрушимости", где люди смогут выжить в критические времена. Ожидается, что через две недели таких "Пунктов несокрушимости" будет уже от 15 до 17 тысяч.

Конечно, в условиях полного блэкаута о комфорте в пунктах речь не идет, ведь первоочередной задачей будет выжить. "Поэтому сейчас делаем все, чтобы не допустить такого сценария", – сказал премьер-министр.

"Большой проблемой в случае блэкаута может стать система отопления, сохранение которой лежит на местных властях. Мы пережили Алчевск, этот кейс будет помнить не одно поколение. Все четко знают, что при минусовой температуре будет 1-2 суток для того, чтобы слить воду из отопительных систем, чтобы не произошло их замерзания. Все протоколы прописаны, все знают, что делать", – сказал Денис Шмыгаль.

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