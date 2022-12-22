Об этом 24 каналу рассказал бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков. Для стабилизации энергоснабжения Украине необходимо новое оборудование, с которым помогут страны-партнеры.

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По словам Плачкова, ситуация в центральном регионе страны критическая.

В центральном регионе самое сложное

Центральный регион имеет дефицит с точки зрения генерации. После остановки Чернобыльской атомной станции еще в начале 2000-х годов не работают 4 блока по одной тысяче мегаватт. А новое поколение в этом регионе не построено.

После массированных ракетных ударов повреждено много линий высоковольтных электропередач, по которым транспортировалась электроэнергия из Ровенской АЭС, Хмельницкой АЭС и других,

– объяснил эксперт.

К тому же, отметил Плачков, повреждены многие распределительные высоковольтные подстанции. В настоящее время энергетики говорят о 60% поврежденных трансформаторах, выключателях, релейном и коммутационном оборудовании.

Требуются трансформаторы

Как следствие, энергосистема не может транспортировать тот объем электроэнергии, который необходим для потребителей, пояснил энергетик. Если на подстанции из трех остался один трансформатор, его перегружать нельзя, иначе он сгорит тоже. В таком случае не будет включения света даже на несколько часов в день, как сейчас.

По словам Плачкова, высоковольтные трансформаторы – это искусственное оборудование. Оно производится на специальных заводах, которых в мире не много. Вероятно, не больше 20. Один есть в Украине – Запорожский трансформаторный завод, а Европе – Siemens, Schneider, General Electric, еще несколько японских и южнокорейских компаний.

Когда ситуация улучшится

Энергетики сейчас работают, чтобы оставить трудоспособным оборудование, которое еще в действии, одновременно давать потребителям электроэнергию.

Я думаю, еще неделю-полторы и энергетики будут налаживать, поэтапно будут поднимать уровень возможностей подачи электроэнергии в центральные регионы. Но при условии, что не будет новых ударов, а я надеюсь, даже если они будут, то ПВО усилит защиту инфраструктурных объектов. И вскоре уже будет подходить помощь с оборудованием,

– отметил Плачков.

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Помощь от партнеров

Эксперт вспомнил, что сейчас в Украину будет поступать помощь из стран Балтии, Европы. Они будут снабжать трансформаторами, но большой мощности на складах в резерве нет. К тому же такое оборудование очень дорогостоящее, оно стоит десятки миллионов долларов.

Кроме того, Плачков прокомментировал возможность отправки трансформаторов из США. По его словам, американские трансформаторы не подходят для украинской сети, ведь работают на другом классе напряжения и имеют другую частоту. Такие же трансформаторы работают и в ряде европейских стран.

Некоторые трансформаторы нужно специально заказывать и производить, а это может занять 3 – 4 месяца.

Сейчас Украине идет помощь не высоковольтных трансформаторов, они тоже нужны. Это комплексная проблема, но, поверьте мне, она решается,

– убежден спикер.

Он отметил, что на встрече в Париже премьер-министр Украины и министры европейских стран поставоки оборудования обсуждали, определились по объемам. И на специальные предприятия уже пошли заказы, поэтому пока украинцам нужно немного подождать.

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