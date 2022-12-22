Поэтому глава Киевской ОВА Алексей Кулеба провел заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Прежде всего рассматривали вопросы ликвидации критической ситуации.
К теме До плановых отключений света в Киеве еще далеко, но прогнозы должны быть оптимистичными
Ситуация на Киевщине сейчас
По словам Алексея Кулебы, в Киевской области в некоторых общинах свет отсутствовал более 48 часов. Однако эта ситуация улучшается: возобновляется электроснабжение и принимаются дополнительные меры, чтобы выйти на понятные графики отключений.
Речь, в частности, о:
- Бучанском,
- Вышгородском,
- части Обуховского,
- части Фастовского районов.
Что решили на заседании
Как отметил Алексей Кулеба, комиссия поручила энергокомпаниям "Укрэнерго" и "ДТЭК" как можно скорее:
- выйти на понятные для жителей Киевщины графики электроснабжения,
- обеспечить надлежащий объем мощности,
- обеспечить равномерное распределение мощности.
"Укрэнерго" и "ДТЭК" должны четко и понятно информировать людей о ходе восстановительных работ поврежденной энергоинфраструктуры и внедрении графиков электроснабжения. Также важно, чтобы свет подавался справедливо всем жителям Киевщины,
– подчеркнул Кулеба.
Отдельно районным военным администрациям и органам местного самоуправления было поручено обеспечить полноценную работу систем тепло- и водоснабжения, больниц и другой критической инфраструктуры. Также планируется в кратчайшие сроки развернуть дополнительные "Пункты несокрушимости" и пункты обогрева, а также обеспечить подвоз воды.
Свет на Киевщине: коротко
- По состоянию на 22 декабря, по данным YASNO, ситуация со светом в Киеве самая сложная в стране. Поэтому некоторые абоненты получают электроэнергию 5 часов в сутки, некоторые 2 – 3 часа, а есть и такие, у которых до сих пор нет света из-за последнего обстрела России.
- По словам начальника КГВА Сергея Попко, главной проблемой в Киеве является не генерация, а именно доставка энергии потребителям. Так, киевляне не могут получить свет из-за разрушенных захватчиками сетей и узлов.
- Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сообщил, что планово свет в столице будут выключать ориентировочно через неделю или полторы.