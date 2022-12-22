Через це голова Київської ОВА Олексій Кулеба провів засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Перш за все розглядали питання ліквідації критичної ситуації.

До теми До планових відключень світла у Києві ще далеко, але прогнози мають бути оптимістичними

Ситуація на Київщині зараз

За словами Олексія Кулеби, на Київщині у деяких громадах світло було відсутнє понад 48 годин. Однак наразі ця ситуація покращується: відновлюється електропостачання та вживаються додаткові заходи, щоб вийти на зрозумілі графіки відключень.

Мовиться, зокрема, про:

Бучанський,

Вишгородський,

частину Обухівського,

частину Фастівського районів.

Що вирішили на засіданні

Як зазначив Олексій Кулеба, комісія надала доручення енергокомпаніям "Укренерго" та "ДТЕК" якнайшвидше:

вийти на зрозумілі для мешканців Київщини графіки електропостачання,

забезпечити належний обсяг потужності,

забезпечити рівномірний розподіл потужності.

"Укренерго" та "ДТЕК" повинні чітко та зрозуміло інформувати людей про хід відновлювальних робіт пошкодженої енергоінфраструктури та впровадження графіків електропостачання. Також важливо, щоб світло подавалося справедливо всім мешканцям Київщини,

– підкреслив Кулеба.

Окремо районним військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування доручили забезпечити повноцінну роботу систем тепло- та водопостачання, лікарень та іншої критичної інфраструктури. Також планують у найкоротші терміни розгорнути додаткові "Пункти Незламності" та пункти обігріву, а також забезпечити підвіз води.

Світло на Київщині: коротко