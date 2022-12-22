Про це 24 каналу розповів колишній міністр палива та енергетики України Іван Плачков. Для стабілізації енергопостачання Україні необхідне нове обладнання, з яким допоможуть країни-партнерки.

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За словами Плачкова, ситуація в центральному регіоні країни критична.

В центральному регіоні найскладніше

Центральний регіон є дефіцитним з точки зору генерації. Після зупинки Чорнобильської атомної станції ще на початку 2000-х років не працюють 4 блоки по одній тисячі мегават. А нової генерації в цьому регіоні не побудовано.

Після масованих ракетних ударів пошкоджено дуже багато ліній високовольтних електропередач, по яких транспортувалась електроенергія з Рівненської АЕС, Хмельницької АЕС та інших,

– пояснив експерт.

До того ж, зауважив Плачков, пошкоджено багато розподільчих високовольтних підстанцій. Наразі енергетики говорять про 60% пошкоджених трансформаторів, вимикачів, релейного та комутаційного обладнання.

Потрібні трансформатори

Як наслідок енергосистема не може транспортувати той обсяг електроенергії, який необхідний для споживачів, пояснив енергетик. Якщо на підстанції з трьох залишився один трансформатор, то його перевантажувати не можна, інакше він згорить теж. В такому разі не буде включення світла навіть на кілька годин в день, як зараз.

За словами Плачкова, високовольтні трансформатори – це штучне обладнання. Воно виготовляється на спеціальних заводах, який у світі не багато. Ймовірно не більше 20. Один є в Україні – Запорізький трансформаторний завод, а Європі – Siemens, Schneider, General Electric, ще кілька японських та південнокорейських компаній.

Коли ситуація покращиться

Енергетики нині працюють, щоб залишити працездатним обладнання, яке ще в дії, водночас давати споживачам електроенергію.

Я думаю, ще тиждень-півтора і енергетики будуть налагоджувати, поетапно будуть підіймати рівень можливостей подачі електроенергії у центральні регіони. Але за умови, що не буде нових ударів, а я сподіваюсь, навіть якщо вони будуть, то наша ППО посилить захист інфраструктурних об'єктів. І невдовзі вже буде підходити допомога з обладнанням,

– зазначив Плачков.

Як підготуватись до відключень світла / Інфографіка 24 каналу

Допомога від партнерів

Експерт згадав, що зараз до України надходитиме допомога з країн Балтії, Європи. Вони постачатимуть трансформатори, але великої потужності на складах в резерві немає. До того ж таке обладнання дуже дороге, воно коштує десятки мільйонів доларів.

Крім того, Плачков прокоментував можливість відправлення трансформаторів із США. За його словами, американські трансформатори не підходять для української мережі, адже працюють на іншому класі напруги і мають іншу частоту. Такі ж трансформатори працюють і в низці європейських країн.

Деякі трансформатори потрібно спеціально замовляти і виробляти, а це може тривати 3 – 4 місяці.

Зараз Україні йде допомога не високовольтних трансформаторів, вони теж потрібні. Це комплексна проблема, але, повірте мені, вона вирішується,

– переконаний спікер.

Він зазначив, що на зустрічі в Парижі прем'єр-міністр України та міністри європейських країн постачання обладнання обговорювали, визначилися по обсягах. І на спеціальні підприємства вже пішли замовлення, тому поки українцям треба трохи зачекати.

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