Енергетики цілодобово працюють над відновлення енергетичної потужності країни після російських атак. Про графіки відключення світла читайте у матеріалі 24 каналу.

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У ДТЕК "Київські електромережі" попередили киян про ранкове введення екстрених відключень. Через це стабілізаційні графіки наразі недійсні.


Коли найкраще користуватися електроприладами / Інфографіка 24 каналу

У суботу, 24 грудня на Рівненщині діятимуть віялові відключення електроенергії. Місцева влада попереджає, що вони можуть не збігатися з реальністю, за умови екстрених або аварійних відключень.

  • Графік для міста Рівне можна знайти тут.
  • Для області тут.

У Хмельницькому сьогодні вимикатимуть світло за графіками. Усього діють 4 основні черги.

Графік відключень для Хмельницької області на 24 грудня:

  • 7:00-11:00 – ІІІ черга;
  • 11:00-15:00 – ІV черга;
  • 15:00-19:00 – І черга;
  • 19:00-23:00 – II черга;
  • 23:00-3:00 – ІII черга;
  • 3:00-7:00 – ІV черга.

Коли вимикатимуть світло на Хмельниччині / Скриншот з сайту "Хмельницькобленерго"

Свою чергу можна дізнатися тут. У разі перевищення ліміту споживання, можуть ввести додаткові знеструмлення.

"Прикарпаттяобленерго" оприлюднило графік вимкнень на 24 грудня. Зауважимо, що ліміт для області на сьогодні становить 213 МВт, що на 8% менше від ліміту попередньої доби. Денний теж дещо менший ліміту попередньої доби й становить 298 МВт.

Івано-Франківська схема відключень 4х4 зберігається, адже скорочення незначні. Голова ОВА Світла Онищук зазначає, що у години ввімкнень, енергетики просять споживати електроенергію економно – від цього залежить можливість дотримуватись графіків.

Графік для Івано-Франківської області на 24 грудня:

1 черга:

  • З 01:00 до 05:00, з 09:00 до 13:00 та з 17:00 до 21:00 – світла не буде.
  • - З 00:00 до 01:00, з 05:00 до 09:00, з 13:00 до 17:00, з 21:00 до 24:00 – світло буде.

2 черга підчерга 2.1 та 2.2:

  • - З 00:00 до 01:00, з 05:00 до 09:00, з 13:00 до 17:00 та 21:00 до 24:00 – світла не буде.
  • З 02:00 до 05:00, з 09:00 до 13:00 та з 17:00 до 21:00 – світло буде.
  • З 01:00 до 02:00 – світло буде, якщо дозволить ліміт.

2 черга підчерга 2.3 та 2.4:

  • З 00:00 до 01:00, з 05:00 до 09:00, з 13:00 до 17:00 та 21:00 до 24:00 – світла не буде.
  • З 01:00 до 04:00, з 09:00 до 13:00 та з 17:00 до 21:00 – світло буде.
  • З 04:00 до 05:00 – світло буде, якщо дозволить ліміт.

3 черга підчерга 3.1 та 3.2:

  • З 00:00 до 03:00, з 07:00 до 11:00, з 15:00 до 19:00 та з 23:00 до 24:00 – світла не буде.
  • З 04:00 до 07:00, з 11:00 до 15:00 та з 19:00 до 23:00 – світло буде.
  • З 03:00 до 04:00 – світло буде, якщо дозволить ліміт.

3 черга підчерга 3.3 та 3.4:

  • З 03:00 до 07:00, з 11:00 до 15:00 та з 19:00 до 23:00 – світла не буде.
  • 00:00 до 03:00, з 07:00 до 11:00, з 15:00 до 19:00 та з 23:00 до 24:00 – світло буде.

Крім того, для зменшення навантаження на мережу в години пікового навантаження, до вимкнення може бути застосована ще й 4 черга:

  • Знеструмленою підчерга 4.1 буде з 07:00 до 11:00 та з 16:00 до 20:00. З 05:00 до 07:00 – світло буде, якщо дозволить ліміт.
  • Знеструмленою підчерга 4.2 буде з 10:00 до 17:00, але кожен споживач буде без електроенергії не більше 5 години в цьому проміжку.

У Вінницькій області вдалося трохи стабілізувати ситуацію з енергопостачанням. У регіоні діють стабілізаційні графіки погодинних відключень.

Графік відключень світла 24 грудня:

1 черга: 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:00

2 черга: 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-00:00;

3 черга: 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00.

У Чернівцях також діють графіки

24 грудня у місті Чернівці та в усьому регіоні тривають стабілізаційні знеструмлення. У разі недотримання ліміту чи виникнення непередбачуваних обставин, графіки відключень можуть не діяти.


Графік відключень у Чернівцях / Фото "Чернівціобленерго"

У Дніпрі та області з 21 грудня ввели нові графіки відключення світла. У ДТЕК "Дніпровські електромережі" зазначають, що ці графіки актуалізували під складну ситуацію в енергосистемі, після останніх масованих обстрілів.

Щоб дізнатися про аварійні чи планові відключення, введіть свою адресу тут. Якщо електроенергія має бути, проте її насправді немає – повідомте ДТЕК.

Стан енергосистеми України все ще складний, тому аварійні чи екстрені відключення можуть вводити за потреби. Українців просять з розумінням поставитися до ситуації, що склалася.

У регіоні цього дня діятимуть віялові відключення електроенергії. Графік, для вашої зручності, прикріплюємо нижче.

Відключення у Запоріжжі 24 грудня / Фото "Запоріжжяобленерго"

У суботу в Одеській області ввели відключення за графіками. Нагадаємо, що з 19 грудня ДТЕК "Одеські електромережі" оновила графіки. Переглянути їх також можна за посиланням на сайті ДТЕК.


Чому в сусіда є світло, а в мене немає / Інфографіка 24 каналу

24 грудня "Укренерго" довело до відома споживачів про ліміт потужностей у Полтавській області. Згідно з ним, з 00:00 до 7:00 – дозволено 418 МВт та з 7:00 до 24:00 – 488 МВт.

Це означає, що планується відключення всього по одній черзі за раз. Формула +4/-2, при цьому, залишається актуальною.

Графік на 24 грудня для Полтавщини:

  • 1 черга: 00:30-03:00, 05:30-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00.
  • 2 черга: 00:30-05:30, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:30.
  • 3 черга: 03:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-03:00.

На території Волині, як і по всій Україні, зберігається дефіцит потужності. Через масовані ракетні атаки росіян, енергосистема України перебуває у вкрай тяжкому становищі.

У "Волиньобленерго" попереджають, ситуація динамічна – можливі екстрені відключення поза графіком, якщо потрібно буде збалансувати енергосистему. Графіки вимкнень на 24 грудня знайдете тут.

У Сумах та області застосовуються графіки погодинних відключень електроенергії. Це відбуватиметься у режимі +4/-2 години, повідомили в "Сумиобленерго".

Графік, при цьому, виглядатиме так:

1 черга – 02.00 – 04.00; 08.00 – 10.00; 14.00 – 16.00; 20.00 – 22.00.

2 черга – 04.00 – 06.00; 10.00 – 12.00; 16.00 – 18.00; 22.00 – 24.00.

3 черга – 00.00 – 02.00; 06.00 – 08.00; 12.00 – 14.00; 18.00 – 20.00.

На Львівщині тривають графіки погодинних вимкнень електроенергії. Загалом є три групи відключень.

Свою групу можна дізнатися на сайті "Львівобленерго". Посилання залишаємо тут.

Коли буде світло у домівках львів'ян / графіки "Львівобленерго"