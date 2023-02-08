24 Канал рассказывает, в каких областях действуют плановые и аварийные выключения электроэнергии. Будут ли выключать свет в вашем доме – читайте далее.

Важно Целый день со светом: в каждой области определили день, когда энергию не будут выключать

Свет в Ровенской области

Графики отключений электроэнергии 8 февраля:

Город Ровно – по ссылке

Ровенская область – по ссылке

Что со светом в Хмельницкой области

В Хмельницкой области 8 февраля ночью свет не будут выключать. Днем отключения будут происходить только за основными очередями.

К какой очереди принадлежит ваш дом – можно посмотреть здесь.



Отключение света в Хмельницкой области / "Хмельницкоблэнерго"

Выключение света на Прикарпатье

1 очередь

Подочереди 1.1, 1.2

С 01:00 до 04:00, 07:00 до 10:00, 13:00 до 16:00, 19:00 до 22:00 – очереди будут с электроснабжением

С 04:00 до 06:00, с 10:00 до 12:00, с 16:00 до 18:00, 22:00 до 24:00 – очереди будут выключены

С 00:00 до 01:00, 06:00 до 07:00, 12:00 до 13:00, 18:00 до 19:00 – возможны отключения

Подочереди 1.3, 1.4

С 00:00 до 04:00, 06:00 до 09:00, 12:00 до 15:00, 18:00 до 21:00 – очереди будут с электроснабжением

С 04:00 до 06:00, с 10:00 до 12:00, с 16:00 до 18:00, 22:00 до 24:00 – очереди будут выключены

С 09:00 до 10:00, 15:00 до 16:00, 21:00 до 22:00 – возможны отключения

2 очередь

Подочереди 2.1, 2.2

С 03:00 до 06:00, 09:00 до 12:00, 15:00 до 18:00, 21:00 до 24:00 – очереди будут с электроснабжением

С 00:00 до 02:00, 06:00 до 08:00, с 12:00 до 14:00, с 18:00 до 20:00 – очереди будут выключены

С 02:00 до 03:00, 08:00 до 09:00, 14:00 до 15:00, 20:00 до 21:00 – возможные отключения

Подочереди 2.3, 2.4

С 02:00 до 05:00, 08:00 до 11:00, 14:00 до 17:00, 20:00 до 23:00 – очереди будут с электроснабжением

С 00:00 до 02:00, 06:00 до 08:00, с 12:00 до 14:00, с 18:00 до 20:00 – очереди будут выключены

С 05:00 до 06:00, 11:00 до 12:00, 17:00 до 18:00, 23:00 до 24:00 – возможны отключения

3 очередь

Подочереди 3.1, 3.2

С 00:00 до 02:00, 05:00 до 08:00, 11:00 до 14:00, 17:00 до 20:00, 23:00 до 24:00 – очереди будут с электроснабжением

С 02:00 до 04:00, 08:00 до 10:00, 14:00 до 16:00, 20:00 до 22:00 – очереди будут выключены

С 04:00 до 05:00, 10:00 до 11:00, 16:00 до 17:00, 22:00 до 23:00 – возможны отключения

Подочереди 3.3, 3.4

С 00:00 до 01:00, 04:00 до 07:00, 10:00 до 13:00, 16:00 до 19:00, 22:00 до 24:00 – очереди будут с электроснабжением

С 02:00 до 04:00, 08:00 до 10:00, 14:00 до 16:00, 20:00 до 22:00 – очереди будут выключены

С 01:00 до 02:00, 07:00 до 08:00, 13:00 до 14:00, 19:00 до 20:00 – возможны отключения

Также для уменьшения нагрузки на сеть в часы пиковой нагрузки к отключению будет применена 4 очередь.

Обесточенной подочередь 4.1 будет с 10:00 до 14:00 и 17:00 до 21:00

Обесточенной подочередь 4.2 будет с 08:00 до 12:00 и с 15:00 до 19:00

Обесточенной подочередь 4.3 будет с 09:00 до 12:00, 21:00 до 24:00

Важно! При температуре ниже -10 градусов очередь 4.3 не будет выключаться.

На Киевщине и Днепропетровщине действуют графики

Укрэнерго предоставило новые ограничения потребления электроэнергии. Эти лимиты позволяют использовать графики стабилизационных отключений в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях. Графики можно посмотреть по ссылкам:

Киев – здесь

Киевщина – здесь

Днепропетровщина – здесь

В Донецкой области не будут выключать свет

В Донецкой области 8 февраля на сутки будут отменены ограничения электроснабжения, чтобы Укрэнерго смогло измерить потребление электроэнергии в области.

В Одесской области продолжаются экстренные отключения

К сожалению, в результате аварии на подстанции Укрэнерго в Одесской области все еще сложная ситуация со светом. Поэтому сейчас в регионе действуют экстренные отключения электроэнергии.

В Винницкой области действует график отключений

1 очередь: 00:00-02:00, 04:00-05:00, 06:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-00:00

2 очередь: 01:00-04:00, 08:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00

3 очередь: 04:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:00

Посмотреть отключения по конкретным адресам можно здесь.



Отключение света в Винницкой области / "Винницаоблэнерго"

Какая ситуация со светом во Львовской области

Определенная стабилизация ситуации в энергосистеме Украины позволила львовским энергетикам сформировать график подачи электроэнергии.

Так, свет будет подаваться дважды в сутки по четыре часа (итого – 8 часов). В другие часы суток следует готовиться к отключениям.



Отключение света на Львовщине / "Львовоблэнерго"

Электроэнергия в Полтавской области

В течение дня будет действовать формула +4/-2. Так что отключать будут по одной очереди за раз.

При отключении одной очереди (+4/-2) свет будет в такие часы:

1 очередь: 00:30-05:30, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:30

2 очередь: 03:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-03:00

3 очередь: 00:30-03:00, 05:30-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00

Что происходит со светом в Николаевской области

По состоянию на 9 утра лимиты по ограничению электроснабжения Николаевской области не доведены, сообщили в "Николаевоблэнерго".

Запорожье будет со светом

8 февраля по Запорожской области будет производиться контрольное измерение нагрузки. В связи с этим с 00:00 до 24:00 8 февраля по области стабилизационные ограничения энергопотребления не будет внедряться.