24 Канал розповідає, у яких областях діють планові та аварійні виключення електроенергії. Чи вимикатимуть світло у вашій домівці – читайте далі.

Важливо Цілий день зі світлом: у кожній області визначили день, коли енергію не вимикатимуть

Світло на Рівненщині

Графіки відключень електроенергії 8 лютого:

Місто Рівне – за посиланням

Рівненська область – за посиланням

Що зі світлом на Хмельниччині

На Хмельниччині 8 лютого вночі світло не вимикатимуть. Вдень відключення відбуватимуться лише за основними чергами.

До якої черги належить ваш будинок – можна переглянути тут.



Відключення світла на Хмельниччині / "Хмельницькобленерго"

Вимкнення світла на Прикарпатті

1 черга

Підчерги 1.1, 1.2

З 01:00 до 04:00, 07:00 до 10:00, 13:00 до 16:00, 19:00 до 22:00 – черги будуть з електропостачанням

З 04:00 до 06:00, з 10:00 до 12:00, з 16:00 до 18:00, 22:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені

З 00:00 до 01:00, 06:00 до 07:00, 12:00 до 13:00, 18:00 до 19:00 – можливі вимкнення

Підчерги 1.3, 1.4

З 00:00 до 04:00, 06:00 до 09:00, 12:00 до 15:00, 18:00 до 21:00 – черги будуть з електропостачанням

З 04:00 до 06:00, з 10:00 до 12:00, з 16:00 до 18:00, 22:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені

З 09:00 до 10:00, 15:00 до 16:00, 21:00 до 22:00 – можливі вимкнення

2 черга

Підчерга 2.1, 2.2

З 03:00 до 06:00, 09:00 до 12:00, 15:00 до 18:00, 21:00 до 24:00 – черги будуть з електропостачанням

З 00:00 до 02:00, 06:00 до 08:00, з 12:00 до 14:00, з 18:00 до 20:00 – черги будуть вимкнені

З 02:00 до 03:00, 08:00 до 09:00, 14:00 до 15:00, 20:00 до 21:00 – можливі вимкнення

Підчерга 2.3, 2.4

З 02:00 до 05:00, 08:00 до 11:00, 14:00 до 17:00, 20:00 до 23:00 – черги будуть з електропостачанням

З 00:00 до 02:00, 06:00 до 08:00, з 12:00 до 14:00, з 18:00 до 20:00 – черги будуть вимкнені

З 05:00 до 06:00, 11:00 до 12:00, 17:00 до 18:00, 23:00 до 24:00 – можливі вимкнення

3 черга

Підчерги 3.1, 3.2

З 00:00 до 02:00, 05:00 до 08:00, 11:00 до 14:00, 17:00 до 20:00, 23:00 до 24:00 – черги будуть з електропостачанням

З 02:00 до 04:00, 08:00 до 10:00, 14:00 до 16:00, 20:00 до 22:00 – черги будуть вимкнені

З 04:00 до 05:00, 10:00 до 11:00, 16:00 до 17:00, 22:00 до 23:00 – можливі вимкнення

Підчерга 3.3, 3.4

З 00:00 до 01:00, 04:00 до 07:00, 10:00 до 13:00, 16:00 до 19:00, 22:00 до 24:00 – черги будуть з електропостачанням

З 02:00 до 04:00, 08:00 до 10:00, 14:00 до 16:00, 20:00 до 22:00 – черги будуть вимкнені

З 01:00 до 02:00, 07:00 до 08:00, 13:00 до 14:00, 19:00 до 20:00 – можливі вимкнення

Також, для зменшення навантаження на мережу в години пікового навантаження, до вимкнення буде застосована 4 черга.

Знеструмленою підчерга 4.1 буде з 10:00 до 14:00 та 17:00 до 21:00

Знеструмленою підчерга 4.2 буде з 08:00 до 12:00 та з 15:00 до 19:00

Знеструмленою підчерга 4.3 буде з 09:00 до 12:00, 21:00 до 24:00

Важливо! При температурі нижче -10 градусів чергу 4.3 не вимикатимуть.

На Київщині та Дніпропетровщині діють графіки

Укренерго надав нові обмеження споживання електроенергії. Ці ліміти дозволяють застосувати графіки стабілізаційних відключень у Києві, Київській та Дніпропетровській областях. Графіки можна подивитись за посиланнями:

Київ – тут

Київщина – тут

Дніпропетровщина – тут

На Донеччині не вимикатимуть світло

На Донеччині 8 лютого на добу будуть скасовані обмеження електропостачання, щоб Укренерго змогло виміряти споживання електроенергії в області.

На Одещині тривають екстрені відключення

На жаль, внаслідок аварії на підстанції Укренерго на Одещині все ще складна ситуація зі світлом. Тому зараз у регіоні діють екстрені вимкнення електроенергії.

На Вінниччині діє графік відключень

1 черга: 00:00-02:00, 04:00-05:00, 06:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-00:00

2 черга: 01:00-04:00, 08:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00

3 черга: 04:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:00

Переглянути відключення за конкретними адресами можна тут.



Відключення світла на Вінниччині / "Вінницяобленерго"

Яка ситуація зі світлом на Львівщині

Певна стабілізація ситуації в енергосистемі України дозволила львівським енергетикам сформувати графік подачі електроенергії.

Так, світло подаватиметься двічі на добу по чотири години (разом – 8 годин). В інші години доби слід бути готовим до відключень.



Відключення світла на Львівщині / "Львівобленерго"

Електроенергія на Полтавщині

Протягом дня діятиме формула +4/-2. Тож відключати будуть по одній черзі за раз.

При відключенні однієї черги (+4/-2) світло буде в такі години:

1 черга: 00:30-05:30, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:30

2 черга: 03:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-03:00

3 черга: 00:30-03:00, 05:30-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00

Що відбувається зі світлом на Миколаївщині

Станом на 9 ранку ліміти з обмеження електропостачання на Миколаївщині не доведені, повідомили у "Миколаївобленерго".

Запоріжжя буде зі світлом

8 лютого по Запорізькій області проводитиметься контрольний вимір навантаження. У зв’язку із цим із 00:00 до 24:00 8 лютого по області стабілізаційних обмежень енергоспоживання не впроваджуватиметься.