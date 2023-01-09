24 Канал публикует актуальные графики отключения света в регионах.
Обратите внимание В Киеве отключение по графикам: когда столица сможет перестать бояться блэкаута
Киев вернулся к графикам
Киев вернулся к стабилизационным графикам. Ознакомиться с графиком можно по ссылке.
Что со светом в Ровенской области
Графики отключений электроэнергии 9 января:
Какая ситуация со светом в Хмельницкой области
График отключения света в Хмельницкой области 9 января:
- 7:00-11:00 – ІІ очередь;
- 11:00-15:00 – И очередь;
- 15:00-19:00 – IV очередь;
- 19:00-23:00 – III очередь.
В случае экономного использования электроэнергии отключения могут быть короче, или их может не быть. К какой очереди принадлежит ваш дом – можно просмотреть по ссылке.
На Прикарпатье не будет электричества
1 очередь:
Подочереди 1.1,1.2
- С 09:00 до 11:00, 17:00 до 19:00 – очереди будут выключены
- С 07:00 до 09:00, 15:00 до 17:00, 23:00 до 24:00 – возможны отключения
Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.
Подочереди 1.3,1.4
- С 07:00 до 09:00, 15:00 до 17:00, 23:00 до 24:00 – очереди будут выключены
- С 09:00 до 11:00, 17:00 до 19:00 – возможные отключения
Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.
2 очередь
Подочереди 2.1,2.2
- С 13:00 до 15:00, 21:00 до 23:00 – очереди будут выключены
- С 11:00 до 13:00, 19:00 до 21:00 – возможные отключения
Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.
Подчерки 2.3,2.4
- С 11:00 до 13:00, 19:00 до 21:00 – очереди будут выключены
- С 13:00 до 15:00, 21:00 до 23:00 – возможные отключения
Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.
3 очередь
Подочереди 3.1
- С 09:00 до 11:00, 17:00 до 19:00 – очередь будет выключена
- С 07:00 до 09:00, 15:00 до 17:00, 23:00 до 24:00 – возможны отключения
Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.
Подочередь 3.2
- С 07:00 до 09:00, 15:00 до 17:00, 23:00 до 24:00 – очередь будет выключена
- С 09:00 до 11:00, 17:00 до 19:00 – возможные отключения
Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.
Подочередь 3.3
- С 11:00 до 13:00, 19:00 до 21:00 – очередь будет выключена
- С 13:00 до 15:00, 21:00 до 23:00 – возможные отключения
Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.
Подочередь 3.4
- С 13:00 до 15:00, 21:00 до 23:00 – очередь будет выключена
- С 11:00 до 13:00, 19:00 до 21:00 – возможные отключения
Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.
Также для уменьшения нагрузки на сеть в часы пиковой нагрузки к отключению может быть применена 4 очередь.
- Обесточенная подочередь 4.1 будет с 08:00 до 12:00. С 07:00 до 08:00 – возможные отключения
- Обесточенная подочередь 4.2 будет с 16:00 до 20:00. С 20:00 до 21:00 – возможные отключения
В Запорожской области действует график отключений
Отключение света в Запорожской области / "Запорожьеоблэнерго"
На Закарпатье увеличен период отключения света
В "Закарпатьеоблэнерго" вернулись к стабилизационным отключениям электроэнергии. Поэтому графики отключений света на 9 января выглядят так:
Отключение света на Закарпатье / "Закарпатьеоблэнерго"
В Харьковской области обновили график отключений света
"Харьковоблэнерго" обновило график почасовых отключений света в Харькове и области. Новый график будет действовать с 9 по 15 января.
В графике почасовых отключений света – 12 очередей:
- 1 очередь 08:00 – 11:00;
- 2 очередь 09:00 – 12:00;
- 3 очередь 10:00 – 13:00;
- 4 очередь 11:00 – 14:00;
- 5 очередь 12:00 – 15:00;
- 6 очередь 13:00 – 16:00;
- 7 очередь 14:00 – 17:00;
- 8 очередь 15:00 – 18:00;
- 9 очередь 17:00 – 20:00;
- 10 очередь 18:00 – 21:00;
- 11 очередь 19:00 – 22:00;
- 12 очередь 07:00 – 10:00.
График отключения света в Харькове и области можно посмотреть по ссылке.
В Днепропетровской области будут выключать электроэнергию
В Днепре и области 9 января будут выключать свет по графикам. Их можно посмотреть по ссылке.
В Одесской области снова действуют графики
В настоящее время в регионе действуют графики стабилизационных отключений. Они учитывают текущую сложную ситуацию в энергосистеме после последних массовых обстрелов. Ознакомиться с новым графиком можно по ссылке.
На Полтавщине применят график почасового отключения
9 января жителям Полтавской области энергетики будут отключать по одной очереди. Без света каждая будет по два часа, с электроснабжением – четыре часа.
Также лимит по мощностям в Полтавской области 9 января с 7:00 до 23:59 – 512 мегаватт. В случае его превышения будет выключаться дополнительная очередь.
С перечнем населенных пунктов и улиц можно ознакомиться по ссылке. График отключений на январь – смотрите здесь.
Что происходит со светом в Винницкой области
Облэнерго опубликовало график почасовых отключений на 9 января:
- 1 очередь: 07:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00;
- 2 очередь: 08:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00;
- 3 очередь: 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00.
Будет ли электричество во Львовской области
Графики почасовых отключений электроэнергии по состоянию на утро 9 января во Львовской области не применяют. Но важно не превышать лимиты потребления. Выключите все неиспользуемые электроприборы. Если у вас нет питания и вы не знаете почему, обращайтесь во "Львовоблэнерго".
В правительстве предупредили о возможных аварийных отключениях света
Недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что из-за теплой погоды на праздничные дни снизилось потребление электроэнергии. Следовательно, почти не применяли отключения. Однако 5 января потребление выросло, поэтому в центральном и восточном регионах и Одессе, Львове, Днепре ввели графики плановых отключений.
По словам Шмыгаля, враг может продолжить бить по гражданской и энергетической инфраструктуре. Поэтому украинцы должны быть готовы к аварийным отключениям.