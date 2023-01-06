Об этом 6 января на заседании правительства сказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль. 24 Канал.
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"В течение 5 дней нового года враг совершил две атаки дронами, в результате чего повреждения получили объекты генерации и магистральных сетей. Также продолжались обстрелы энергетики на Востоке и Юге", – сказал Шмигаль.
Надо быть готовым к аварийным отключениям
Премьер сказал, что из-за теплой погоды на праздничные дни снизилось потребление электроэнергии. Следовательно, почти не применяли отключения. Однако 5 января потребление выросло, поэтому, как отметил Шмигаль, в центральном и восточном регионах и Одессе, Львове, Днепре были введены графики плановых отключений.
С сегодняшнего дня ожидается существенное похолодание. Соответственно, возрастет потребление и дефицит в энергосистеме увеличится, – подчеркнул Шмигаль.
Он добавил, что враг может продолжить избивать по гражданской и энергетической инфраструктуре. Поэтому украинцы должны быть готовы к аварийным отключениям.
Что происходит с энергосистемой Украины: последние новости
- В Укрэнерго рассказали, что ночью электростанции производят достаточно электроэнергии. Однако энергосистема не может покрыть все потребности потребителей.
- Враг 4 января атаковал одну из электростанций ДТЭК. К счастью, раненых нет.
- О росте потребления из-за холода также сообщали и в Укрэнерго. Заметили, что из-за превышения лимитов потребления могут возникать аварийные отключения света.