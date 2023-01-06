Это сделали для того, чтобы обеспечить баланс в энергосистеме нашего государства. Ограничения будут действовать с 8:00 до 23:00.

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Как отмечают, накануне, 5 января, из-за превышения лимитов в большинстве областей вводились аварийные отключения. Однако в ночной период электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия потребления.

В Укрэнерго подчеркивают, что в ближайшее время ожидается значительное похолодание, что приведет к стремительному увеличению потребления.

Пока энергосистема не в состоянии покрыть потребности потребителей из-за повреждения и оккупации врагом ряда электростанций, производящих электроэнергию, в том числе и самой мощной – Запорожской АЭС.

Пожалуйста, разумно потребляйте электроэнергию, пользуйтесь энергоемкими приборами поочередно. Это позволяет снизить нагрузку на энергосистему и уменьшить необходимость ограничения потребления.

– говорится в сообщении.

Энергетики круглосуточно работают над восстановлением поврежденных объектов, но сложность и масштабность повреждений требуют значительных ресурсов и времени.

Обратите внимание! Электроэнергию необходимо использовать экономно, ведь только так можно удержать баланс в энергосистеме и не допустить аварийных повреждений электросетей из-за перегрузки. Не включайте электроемкие приборы одновременно, пользуйтесь ими только при необходимости и максимально минимизируйте потребление электричества с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.



Как правильно пользоваться электроприборами / Инфографика 24 канала

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