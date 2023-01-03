А именно в части проведения ремонтов и обновления оборудования энергосистемы. Об этом 24 Каналу рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.
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Как теплая погода помогает энергосистеме
Директор Центра исследований энергетики сообщил, что ремонт энергетической системы продолжается круглосуточно и не зависит от погоды. Впрочем, в теплую погоду он проходит намного проще и быстрее.
Так, в основном ремонт энергетического оборудования происходит под открытым небом, а сейчас для работы специалистов есть комфортные и теплые условия.
Кроме того, в результате "плюсовой" температуры снижаются расход топлива, угля и газа. Поэтому украинцы смогут увереннее себя чувствовать относительно следующих месяцев, которые будут непростыми. Так, вскоре нам могут понадобиться все имеющиеся резервы.
Сейчас эта погода очень помогает нам, в частности экономить топливо и увеличить наши резервы и одновременно работать над тем, чтобы люди получали электричество,
– объяснил директор Центра исследований энергетики.
Харченко объяснил, как теплая погода помогает энергосистеме: смотрите видео
Какая ситуация со светом: коротко
- Энергосистема Украины испытала уже 11 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак, которые нанесли значительные повреждения генерации и магистральным сетям. В Укрэнерго сообщили, что прошедшие несколько дней были сложными для наших энергетиков. Враг снова пытался оставить украинцев без света.
- Впрочем, украинская энергосистема выдержала эти атаки и люди оставались преимущественно со светом, а все благодаря работе Министерства энергетики Украины, Укрэнерго и других субъектов хозяйствования в энергетической отрасли.
- Эксперт по энергетике центра Разумкова Максим Белявский отметил, что принятый украинскими энергетиками комплекс мер позволил нашим гражданам пройти праздничные дни с минимальным дефицитом электроэнергии в энергосистеме. По его мнению, минимальное количество отключений будет длиться не менее 7 – 10 дней.
- Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук рассказал, что для того, чтобы восстановить украинскую энергосистему до того состояния, которое было до российских террористических обстрелов, нужны годы. Итак, отключения света будут даже после завершения войны с Россией.