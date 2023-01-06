Це зробили для того, аби забезпечити баланс в енергосистемі нашої держави. Обмеження діятимуть з 8:00 до 23:00.

До теми Відключення світла в Україні 6 січня: графіки та перелік міст

Світло вимикатимуть частіше

Як зазначають, напередодні, 5 січня, через перевищення лімітів у більшості областей вводились аварійні відключення. Проте наразі у нічний період електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття споживання.

В Укренерго наголошують, що вже найближчим часом очікується значне похолодання, що призведе до стрімкого збільшення споживання.

Наразі енергосистема не в змозі покрити потреби споживачів через пошкодження та окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію, зокрема, і найпотужнішої – Запорізької АЕС.

Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, користуйтеся енергоємними приладами почергово. Це дозволяє знизити навантаження на енергосистему та зменшити необхідність обмеження споживання,

– йдеться у повідомленні.

Енергетики цілодобово працюють над відновленням пошкоджених об'єктів, але складність та масштабність пошкоджень потребують значних ресурсів та часу.

Зверніть увагу! Електроенергію необхідно використовувати заощадливо, адже лише так можна втримати баланс в енергосистемі й не допустити аварійних пошкоджень електромереж через перенавантаження. Не вмикайте електромісткі прилади одночасно, користуйтесь ними лише за потреби та максимально мінімізуйте споживання електрики з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

Як правильно користуватися електроприладами / Інфографіка 24 каналу

Ситуація зі світлом в Україні: останні новини