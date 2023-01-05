Так, загарбники вкотре обстріляли одну з ТЕС ДТЕК. На щастя, обійшлось без жертв та постраждалих.

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Що відомо про обстріл однієї з електростанцій ДТЕК

4 січня окупанти атакували одне з енергетичних підприємств ДТЕК Енерго. Постраждалих немає.

Внаслідок обстрілу було суттєво пошкоджено обладнання ТЕС. Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків,

– розповіли у компанії.

Наразі на об’єктах перебувають лише критично необхідні співробітники. Це все задля безпеки.

Скільки разів окупанти вже атакували ДТЕК

За останні місяці енергетичні підприємства ДТЕК Енерго були атаковані 24 рази. На жаль, внаслідок цього 26 енергетиків були поранені, 3 загинули.

У Краматорську постраждав енергетик ДТЕК

Нещодавно у Краматорську від ракетного удару під час виконання ремонтних робіт постраждав працівник ДТЕК Донецькі електромережі. Наразі він перебуває у лікарні.

Нагадаємо, що внаслідок прильоту по Краматорську руйнувань зазнали приватні будинки, а також пошкоджено автомобілі.