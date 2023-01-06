Про те, яка ситуація в окремих регіонах – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Зверніть увагу Ліміти споживання електроенергії по всій Україні діють до 23:00, вночі її виробляють достатньо

Чи буде світло у Києві

Київ повернувся до стабілізаційних графіків. Ознайомитись з графіком можна тут.

Що зі світлом у Рівному

З’явилися графіки відключень електроенергії 6 січня:

Місто Рівне – тут.

Рівненська область – тут.

Зверніть увагу! Споживання електроенергії продовжує зростати через зниження температури повітря і активізацію роботи промислових підприємств. Але, зважаючи на ліміти, "Рівнеобленерго" 5 січня намагалися проводити відключення в меншому обсязі, ніж за графіками.

На Запоріжжі діють графіки

Графік стабілізаційних відключень електроенергії на Запоріжжі 6 січня:



Відключення світла на Запоріжжі / "Запоріжжяобленерго"

Що зі світлом на Прикарпатті

"Прикарпаттяобленерго" оприлюднило графік вимкнень електроенергії на 6 січня:

1 черга

Підчерги 1.1, 1.2

З 10:00 до 12:00, 18:00 до 20:00 – черги будуть вимкнені

З 08:00 до 10:00, 16:00 до 18:00 – можливі вимкнення

Решту годин підчерги будуть з електропостачанням.

Підчерга 1.3,1.4

З 08:00 до 10:00, 16:00 до 18:00 – черги будуть вимкнені

З 10:00 до 12:00, 18:00 до 20:00 – можливі вимкнення

Решту годин підчерги будуть з електропостачанням.

2 черга

Підчерги 2.1,2.2

З 14:00 до 16:00, 22:00 до 23:00 – черги будуть вимкнені

З 12:00 до 14:00, 20:00 до 22:00 – можливі вимкнення

Решту годин підчерги будуть з електропостачанням.

Підчерги 2.3,2.4

З 12:00 до 14:00, 20:00 до 22:00 – черги будуть вимкнені

З 14:00 до 16:00, 22:00 до 23:00 – можливі вимкнення

Решту годин підчерги будуть з електропостачанням.

3 черга

Підчерга 3.1

З 10:00 до 12:00, 18:00 до 20:00 – черга буде вимкнена

З 08:00 до 10:00, 16:00 до 18:00 – можливі вимкнення

Решту годин підчерга буде з електропостачанням.

Підчерга 3.2

З 08:00 до 10:00, 16:00 до 18:00 – черга буде вимкнена

З 10:00 до 12:00, 18:00 до 20:00 – можливі вимкнення

Решту годин підчерга буде з електропостачанням.

Підчерга 3.3

З 12:00 до 14:00, 20:00 до 22:00 – черга буде вимкнена

З 14:00 до 16:00, 22:00 до 23:00 – можливі вимкнення

Решту годин підчерга буде з електропостачанням.

Підчерга 3.4

З 14:00 до 16:00, 20:00 до 22:00 – черга буде вимкнена

З 12:00 до 14:00, 22:00 до 23:00 – можливі вимкнення

Решту годин підчерга буде з електропостачанням.

Також, для зменшення навантаження на мережу в години пікового навантаження, до вимкнення може бути застосована 4 черга.

Знеструмленою підчерга 4.1 буде з 08:00 до 12:00. З 12:00 до 13:00 – можливі вимкнення.

Знеструмленою підчерга 4.2 буде з 16:00 до 20:00. З 20:00 до 21:00 – можливі вимкнення.

На Хмельниччині запровадили графіки

Графік відключень світла на Хмельниччині 6 січня:

8:00-11:00 – І черга;

11:00-15:00 – ІІ черга;

15:00-19:00 – ІІІ черга;

19:00-23:00 – IV черга.

До якої черги належить ваш будинок – можна переглянути тут.

На Одещину повернулись графіки відключень світла

Наразі на Одещині діють графіки стабілізаційних відключень. Вони враховують поточну складну ситуацію в енергосистемі після останніх масованих обстрілів.

Ознайомитись з новим графіком можна тут.

Яка ситуація зі світлом на Волині

6 січня не встановлено ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області до 08:00.

Тому з 08:00 радять орієнтуватись на час відключення згідно з графіками погодинного відключення. Ознайомитись із графіками можна за посиланням.

Чи буде електрика на Дніпропетровщині

6 січня на Дніпропетровщині вимикатимуть світло за графіком, повідомили в компанії ДТЕК. З графіками можна ознайомитись за посиланням.

Світло на Львівщині

6 січня на Львівщині діють графіки погодинних відключень електроенергії. Дізнатися графік та свою групу відключення можна на сайті "Львівобленерго" у розділі "Чому немає світла".

Відключення світла на Львівщині / "Львівобленерго"

Як тепла погода допомогла енергетичній системі

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів, що коли наприкінці грудня в Україні почалося різке потепління, ситуація в енергосистемі покращилася. Річ у тім, що при теплій погоді проведення ремонтів та відновлення обладнання відбувається значно швидше.