О том, какая ситуация в отдельных регионах – читайте в материале 24 Канала.

Обратите внимание Лимиты потребления электроэнергии по всей Украине действуют до 23:00, ночью ее производят достаточно

Будет ли свет в Киеве

Киев вернулся к стабилизационным графикам. Ознакомиться с графиком можно здесь.

Что со светом в Ровно

Появились графики отключений электроэнергии 6 января:

Город Ровно – здесь.

Ровненская область – здесь.

Обратите внимание! Потребление электроэнергии продолжает расти из-за понижения температуры воздуха и активизации работы промышленных предприятий. Но, учитывая лимиты, "Ровнооблэнерго" 5 января пытались проводить отключения в меньшем объеме, чем по графикам.

В Запорожской области действуют графики

График стабилизационных отключений электроэнергии в Запорожской области 6 января:



Отключение света в Запорожской области / "Запорожьеоблэнерго"

Что со светом на Прикарпатье

"Прикарпатьеоблэнерго" обнародовало график отключений электроэнергии на 6 января:

1 очередь

Подочереди 1.1, 1.2

С 10:00 до 12:00, 18:00 до 20:00 – очереди будут выключены

С 08:00 до 10:00, 16:00 до 18:00 – возможные отключения

Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.

Подочереди 1.3,1.4

С 08:00 до 10:00, 16:00 до 18:00 – очереди будут выключены

С 10:00 до 12:00, 18:00 до 20:00 – возможные отключения

Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.

2 очередь

Подочереди 2.1,2.2

С 14:00 до 16:00, 22:00 до 23:00 – очереди будут выключены

С 12:00 до 14:00, 20:00 до 22:00 – возможные отключения

Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.

Подочереди 2.3,2.4

С 12:00 до 14:00, 20:00 до 22:00 – очереди будут выключены

С 14:00 до 16:00, 22:00 до 23:00 – возможные отключения

Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.

3 очередь

Подочередь 3.1

С 10:00 до 12:00, 18:00 до 20:00 – очередь будет выключена

С 08:00 до 10:00, 16:00 до 18:00 – возможные отключения

Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.

Подочередь 3.2

С 08:00 до 10:00, 16:00 до 18:00 – очередь будет выключена

С 10:00 до 12:00, 18:00 до 20:00 – возможные отключения

Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.

Подочередь 3.3

С 12:00 до 14:00, 20:00 до 22:00 – очередь будет выключена

С 14:00 до 16:00, 22:00 до 23:00 – возможные отключения

Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.

Подочередь 3.4

С 14:00 до 16:00, 20:00 до 22:00 – очередь будет выключена

С 12:00 до 14:00, 22:00 до 23:00 – возможные отключения

Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.

Также для уменьшения нагрузки на сеть в часы пиковой нагрузки к отключению может быть применена 4 очередь.

Обесточенная подочередь 4.1 будет с 08:00 до 12:00. С 12:00 до 13:00 возможны выключения.

Обесточенная подочередь 4.2 будет с 16:00 до 20:00. С 20:00 до 21:00 возможны отключения.

В Хмельницкой области ввели графики

График отключения света в Хмельницкой области 6 января:

8:00-11:00 – І очередь;

11:00-15:00 – ІІ очередь;

15:00-19:00 – ІІІ очередь;

19:00-23:00 – IV очередь.

К какой очереди принадлежит ваш дом – можно посмотреть здесь.

В Одесскую область вернулись графики отключения света

В настоящее время в Одесской области действуют графики стабилизационных отключений. Они учитывают текущую сложную ситуацию в энергосистеме после последних массовых обстрелов.

Ознакомиться с новым графиком можно здесь.

Какая ситуация со светом на Волыни

6 января не установлен лимит потребления электроэнергии на территории Волынской области до 08:00.

Поэтому с 08:00 советуют ориентироваться на время отключения по графикам почасового отключения. Ознакомиться с графиками можно по ссылке.

Будет ли электричество на Днепропетровщине

6 января в Днепропетровской области будут выключать свет по графику, сообщили в компании ДТЭК. С графиками можно ознакомиться по ссылке.

Свет во Львовской области

6 января во Львовской области действуют графики почасовых отключений электроэнергии. Узнать график и свою группу отключения можно на сайте "Львовоблэнерго" в разделе "Почему света нет".

Отключение света на Львовщине / "Львовоблэнерго"

Как теплая погода помогла энергетической системе

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал, что когда в конце декабря в Украине началось резкое потепление, ситуация в энергосистеме улучшилась. Дело в том, что при теплой погоде проведение ремонтов и восстановление оборудования происходит гораздо быстрее.