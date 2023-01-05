В Укрэнерго подчеркивают, что превышение этих лимитов приводит к введению аварийных отключений в городах и селах. Поэтому украинцев еще раз просят экономно использовать электроэнергию и не включать все приборы сразу после того, как появляется свет.

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В ночной период электростанции производят достаточно электроэнергии

Компания отметила, что по состоянию на 11:00 5 января потребление электроэнергии в Украине продолжает расти. Это связывают с понижением температуры и возобновлением работы бизнеса и предприятий после Нового года.