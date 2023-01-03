Прессслужба Львовоблэнерго сообщила, что до 14:00 графики отключений не будут применяться. В то же время, людей призывали рационально использовать электроэнергию и не забывать о правилах.

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До 14:00 – графики отключения не применяют. 14:00 – 23:00 – действуют графики почасовых отключений,

– говорится в сообщении.

Людей призывали рационально использовать электроэнергию. В частности, не включать приборы, в которых нет срочной необходимости. Кроме того, энергоемкие устройства лучше использовать после 23:00.

Укрэнерго сообщило украинцам приятную новость

В Укрэнерго рассказали, что на территории всей Украины свет не будет выключаться до 14:00 3 января 2023 года. Такого результата удалось добиться благодаря теплой погоде – даже зима поддерживает украинцев.

"Ограничения потребления до 14:00 (3 января 2023 – 24 канал) не применяются",

– заявили в Укрэнерго.

По состоянию на утро 3 января электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия нагрузки.

В то же время, всех людей призывали не забывать о правилах и использовать электроэнергию сознательно.