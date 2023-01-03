Пресслужба Львівобленерго повідомила, що до 14:00 графіки вимкнень не застосовуватимуть. Водночас людей закликали раціонально використовувати електроенергію та не забувати про правила.
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До 14:00 — графіки відключення НЕ застосовують. 14:00 – 23:00 – діють графіки погодинних відключень,
– мовиться у повідомленні.
Людей закликали раціонально використовувати електроенергію. Зокрема, не вмикати прилади, у яких наразі немає термінової потреби. Окрім того, енергомісткі пристрої найкраще використовувати після 23:00.
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В Укренерго розповіли, що на території всієї України світло не вимикатимуть до 14:00 3 січня 2023 року. Такого результату вдалося досягнути завдяки теплій погоді – навіть зима підтримує українців.
"Обмеження споживання до 14:00 (3 січня 2023 року – 24 канал) не застосовуються",
– заявили в Укренерго.
– заявили в Укренерго.
Станом на ранок 3 січня електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття навантаження.
Водночас усіх людей закликали не забувати про правила та використовувати електроенергію свідомо.