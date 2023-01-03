В Укренерго пояснили, що ввечері споживання світла зросте. Саме тому в другій половині дня 3 січня світло можуть вимикати.

Зауважте На Львівщині досі не застосовують графіки відключень світла

Чому в Україні до 14 години буде світло у всіх громадян

У компанії пояснили, що станом на 11 годину 3 січня, завдяки теплій погоді споживання електрики в Україні знизилось. Також сприяє нашій електромережі й те, що всі електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття навантаження.

Окрім цього, через ясну погоду у ранкові та денні години підвищене виробництво електроенергії сонячними електростанціями. Тому обмеження споживання до 14:00 (3 січня 2023 року – 24 канал) не застосовуються,

– заявили в Укренерго.

Проте людей закликали розумно споживати світло – користуватись енергомісткими приладами почергово.



Як потрібно користуватися енергомісткими приладами / Інфографіка 24 каналу

Які графіки діятимуть після 14 години 3 січня

Водночас на вечір (3 січня – 24 канал) прогнозується поступове зростання споживання. Тому диспетчерський центр Укренерго довів ліміти споживання до областей на другу половину доби з метою забезпечення балансу в енергосистемі,

– попередили в компанії.

Там також зазначили, що росіяни знову вдарили по енергооб'єктах на Сході та Півдні країни.

"На жаль, є пошкодження в розподільчих мережах", – розповіли в Укренерго.

В Укренерго також пояснили, що ремонтні роботи та відновлення живлення будуть проведені відразу після отримання відповідних дозволів військових.

Окрім того, в компанії пригадали, що росіяни хочуть позбавити українців світла, масовано атакуючи нашу енергосистему з жовтня 2022 року. Та фахівці Укренерго, виробники електроенергії та оператори систем розподілу продовжують відновлювати пошкоджені росіянами енергооб'єкти, щоб світло було у кожній домівці.



Скільки споживають електроприлади / Інфографіка 24 каналу