Екстрені відключення пов’язані з російською атакою 2 січня. Однак ситуація в Київській області зовсім інша.
Важливо Яка зараз ситуація зі світлом на Київщині та які перспективи на Різдво
Що зі світлом у Києві та області
Так, через нову атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури Києва у місті вимушені застосувати екстрені відключення.
Наразі енергетики роблять все, щоб найближчим часом відновити графіки стабілізаційних відключень у столиці.
А от у Київській області екстрені відключення скасували. У ДТЕК радять не вмикати всі прилади одночасно, як тільки з’явиться світло. Через це можуть статись аварії.
Як потрібно користуватися енергоємними приладами / Інфографіка 24 каналу
Відключення світла в Україні: останні новини
- Енергосистема України зазнала вже 11 хвиль масованих ракетних та 14 безпілотних атак.
- Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що блекаут в Україні теоретично все ще можливий.
- Нещодавно очільник Київської ОВА Олексій Кулеба не сказав, чи точно буде світло в домівках людей 6 та 7 січня, однак наголосив, що енергетики роблять усе для цього можливе.
- Зранку 2 січня повідомили, що Київ змушений повертатися до екстрених відключень електроенергії через пошкодження об'єкта критичної інфраструктури. Наразі енергетики, ремонті бригади та комунальні служби працюють в посиленому режимі над відновленням стабільної роботи мережі.