Экстренные отключения связаны с российской атакой 2 января. Однако ситуация в Киевской области совсем другая.
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Что со светом в Киеве и области
Так, из-за новой атаки на объекты энергетической инфраструктуры Киева в городе вынуждены применить экстренные отключения.
В настоящее время энергетики делают все, чтобы в ближайшее время восстановить графики стабилизационных отключений в столице.
А вот в Киевской области экстренные отключения отменили. В ДТЭК советуют не включать все приборы одновременно, как только появится свет. Из-за этого могут произойти аварии.
Как нужно пользоваться энергоемкими приборами / Инфографика 24 канала
Отключение света в Украине: последние новости
- Энергосистема Украины испытала уже 11 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак.
- Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что блэкаут в Украине теоретически все еще возможен.
- Недавно глава Киевской ОВА Алексей Кулеба не сказал, точно ли будет свет в домах людей 6 и 7 января, однако отметил, что энергетики делают все возможное для этого.
- Утром 2 января сообщили, что Киев вынужден возвращаться к экстренным отключениям электроэнергии из-за повреждения объекта критической инфраструктуры. В настоящее время энергетики, ремонт бригады и коммунальные службы работают в усиленном режиме над восстановлением стабильной работы сети.