Из-за очередной массированной атаки накануне в понедельник, 2 января, в Киеве пришлось применить экстренные отключения света. Вечером того же дня глава ОВА Алексей Кулеба в эфире национального телемарафона констатировал, что ситуация стабильна и током обеспечены дома почти всех жителей области.

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Какую прогнозируют ситуацию со светом на Киевщине на Рождество

Если для украинцев, празднующих рождественские праздники по григорианскому календарю, уже все прошло, то для тех, кто по юлианскому – только все впереди. Глава Киевской области не сказал, точно ли будет свет в домах людей 6 и 7 января, однако подчеркнул, что энергетики делают все для этого возможное.

Будет ли электроэнергия к Рождеству. Делаем все, чтобы продлить праздники для наших жителей. Недавно закончилось заседание штаба, на котором докладывали все структуры по электроэнергии в области,

– подчеркнул Кулеба.

В то же время он отметил, что на вечер 2 января энергообеспечение есть по всей территории Киевской области и экстренных или плановых отключений света нет. То есть люди – постоянно с электроэнергией.

Все остальные службы работают в штатном плановом режиме. Все обеспечены – газо-, водоснабжением. Наша задача сейчас – дать людям возможность как можно больше ощутить этот праздник, подаренный нам Вооруженными силами Украины,

– напоследок добавил Кулеба.

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Следует также сказать, что наличие света в течение нескольких дней зимних праздников не позволяет использовать электроэнергию в безмерном количестве. Ситуация в нашем государстве в энергосистеме все еще трудна, поэтому по возможности не стоит забывать экономить электропотребление.



Как экономить электроэнергию / Картинка 24 Канала