Через чергову масовану атаку напередодні у понеділок, 2 січня, у Києві довелось застосувати екстренні відключення світла. Ввечері цього ж дня глава ОВА Олексій Кулеба в ефірі національного телемарафону констатував, що ситуація більш-менш стабільна та струмом забезпечні оселі майже всіх жителів області.

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Якою прогнозують ситуацію зі світлом на Київщині на Різдво

Якщо для українців, що святкують різдвяні свята за григоріанським календарем, уже все минулося, то для тих, що за юліанським, – лише все попереду. Очільник Київської області не сказав, чи точно буде світло в домівках людей 6 та 7 січня, однак наголосив, що енергетики роблять усе для цього можливе.

Чи буде електроенергія на Різдво. Робимо все, аби продовжити свята для наших мешканців. Нещодавно закінчилось засідання штабу, на якому доповідали всі структури щодо електроенергії в області,

– підкреслив Кулеба.

Водночас він зауважив, що станом на вечір 2 січня енергозабезпечення є по всій території Київській області та екстренних чи планових відключень світла немає. Тобто люди – постійно з електроенергією.

Усі інші служби працюють у плановому штатному режимі. Усі забезпечені – газо-, водопостачанням. Наше завдання зараз – дати людям можливість якомога більше відчути це свято, яке подарували нам Збройні Сили України,

– наостанок додав Кулеба.

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Слід також сказати, що наявність світла упродовж декількох днів зимових свят не дозволяє використовувати електроенергії у безмірній кількості. Ситуація у нашій державі в енергосистемі все ще важка, тому за можливості не варто забувати економити електроспоживання.



Як економити електроенергію / Картинка 24 Каналу