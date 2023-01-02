Така ситуація в столиці України станом на ранок 2 січня. За даними компанії, Росія вчергове завдала шкоди об'єктам енергетичної інфраструктури Києва.
Зауважте Важка доба для енергетиків: в Укренерго розповіли про стан енергосистеми після масованої атаки
Що відбувається зі світлом у Києві
Через це (мовиться про шкоду об'єктам енергетичної інфраструктури – 24 канал), станом на ранок 2 січня, вимушені застосувати екстрені відключення,
– повідомили в ДТЕК.
За даними компанії, фахівці Київських електромереж разом з Укренерго, комунальниками та місцевою владою цілодобово працюють для того, щоб у людей було світло.
Голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко уточнив, що шкоди об'єктам енергетичної інфраструктури завдала остання повітряна атака на Київ, яку ворог здійснив у ніч проти 2 січня.
Що відомо про останню атаку на Київ
- У ніч проти 2 січня у столиці України орієнтовно о 23:38 почалась повітряна тривога. Тривала вона до 3:46.
- За цей час вороги атакували Київ та область. Відомо, що Росія знову запустила іранські дрони-камікадзе.
- На жаль, вибухи пролунали в Деснянському районі столиці. 19-річного пораненого хлопця доправили до лікарні.
- Згодом Віталій Кличко повідомив, що росіяни випустили на Київ 40 дронів. З них 22 – збили над столицею, ще 3 – над Київською областю.
- Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що наша ППО знищила всі ворожі дрони. Окрім того, вдалось ліквідувати безпілотник оперативно-тактичного рівня "Орлан-10" та керовану авіаційну ракету Х-59.