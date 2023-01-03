Як зазначають у Львівській ОВА, графіки відключень в регіоні досі не застосовують. Це стало можливим через відсутність ракетних ударів по Львівщині.

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Яка загальна ситуація в області

Окрім наявності світла в домівках споживачів, у Львівській ОВА повідомили, що станом на ранок 3 січня:

двома евакуаційними потягами у Львів прибули 35 осіб;

пункти пропуску у Львівській області на виїзд за добу перетнули 17 тисяч 216 осіб. На в'їзд оформили 14 тисяч 637 людей, з них українців – 13 тисяч 673;

поліція області опрацювала 1296 звернень щодо підозрілих людей та об'єктів;

громади Львівщини, які є партнерами Проєкту USAID "ГОВЕРЛА", отримали намети для облаштування пунктів обігріву.

Нагадаємо, що за розпорядженням "Укренерго" 2 січня на Львівщині скасували графіки відключення електроенергії до завершення доби. Попри наявність електроенергії, енергетики просять жителів міста та області раціонально використовувати електроенергію.

Ситуація зі світлом в Україні: що відомо

Завдяки титанічній роботі наших енергетиків у низці областей України не вимикали електроенергію впродовж дня. Йдеться про Львівську, Івано-Франківську, Черкаську, Сумську, Полтавську, Закарпатську, Чернігівську, Хмельницьку, Дніпропетровську, Запорізьку та Вінницьку області.

У Києві триває складна ситуація зі світлом. Так, 3 січня у столиці продовжують діяти екстрені відключення електроенергії. Екстрені відключення пов'язані з російською атакою 2 січня. Однак в Київській області графіки відключень не застосовували.

Додамо, що енергосистема України зазнала вже 11 хвиль масованих ракетних та 14 безпілотних атак. Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що блекаут в Україні теоретично все ще можливий.

Актуальні графіки відключень світла в усіх областях України дивіться за посиланням.

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